Ijesztő titkokat rejt Grönland - Nukleáris szennyezéssel fenyeget a szellembázis

A szellembázisok azonban nem csupán a szemet bántják, de azzal is fenyegetnek, hogy nukleáris hulladékkal és emberi ürülékkel szennyezik el az óceánt. Ráadásul az sem kizárható, hogy a hidegháborús fegyverkezési versenyben a Szovjetunió szintén nem egy hasonló bázist hozott létre hatalmas Északi-sarki területein.

A dán miniszterelnök, Lars Lokke Rasmussen és az Egyesült Államok képviselői júniusban megállapodtak arról, hogy Dánia évente 4,6 millió dollárt biztosít Grönland "megtisztításának" finanszírozására, legkevesebb öt évig.

Kényes kérdés

Igaz, akkoriban a klímaváltozás még nem volt napirenden, ezért úgy vélték, minden biztonságosan a jégpáncél alá temethető, és sosem éri majd napfény a veszélyes hulladékokat.

Ez magyarul azt jelenti, hogy a nukleáris hulladék jelentős része a jég alatt maradt.

Fogy az idő

A kutatók prognózisai szerint valós esélye van annak, hogy az eltemetett nukleáris hulladék - az ugyancsak hátrahagyott, egyebek mellett fekáliát és egyéb, mintegy 200 katonától származó hulladékokat tartalmazó masszív konténerekkel együtt - a helyi környezetbe, illetve az óceán vízébe kerülhet 75 éven belül.

Ezzel együtt még mindig nincs teljes mértékben felmérve, hogy pontosan mekkora költséggel is járhat a takarítás. Egy tudományos expedíció jelenleg is a helyszínen igyekszik feltérképezni, mekkora fenyegetést is jelent pontosan a veszély.

