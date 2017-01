Ijesztően gyorsan múlik az optimizmus a Trump-rali után

A Citigroup összerakott egy hangulatindexet, amely azt nézi, hogy egy adott időszakon belül hányszor szerepel a Bloomberg cikkeiben a "bullis" és a "bearish" kulcsszó, és az elemzőház többek között ez alapján próbál levonni következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy a befektetők hangulata mennyire optimista vagy pesszimista.Az index értéke Donald Trump megválasztása után meredeken emelkedett, idén év elejére viszont visszakerült a semleges zónába, ami arra is utal, hogy az első pozitív reakciókat követően a befektetők egyre bizonytalanabbak azzal kapcsolatban, hogy a Trump-adminisztráció sikeresen végrehajtja- e azt a programot, amit eddig Donald Tump kommunikált.A Citi elemzői most azt a következtetést vonták le a NISI-nek nevezett hangulatindex értékének alakulásából, hogy hamarosan az amerikai tőzsdék is esni fognak, az S&P 500 a jelenlegi 2268 pontról, 2200 pont közelébe eshet, ami közel 3 százalékos gyengülésnek felelne meg.

Forrás: Bloomberg, Citigroup