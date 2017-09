Illegálisan működnek a román szénerőművek?

A beruházásokat újra kell értékelni az EU új szabályai fényében. Ezek alapján, vagy megfelelnek az előírásoknak, vagy le lesznek állítva

A környezetvédelmi civil szervezet aktivistái a Déva melletti, Mintia nevű széntüzelésű erőműre a 'Romania: 15 illegal coal units' (magyarul: "Románia: 15 illegális szénerőmű"), illetve 'I pollute to death' ("Halálba szennyezlek"), és a "Négy éve illegálisan üzemelek" feliratokat vetítették ki szeptember 7-én.Romániában jelenleg 28 széntüzelésű erőmű működik, de a szénre az EU egészében is jelentős szerep hárul, miután ebből az energiahordozóból állítják elő a közösség teljes villamosenergia-termelésének körülbelül a harmadát. Az Európai Bizottság 2017-től szigorúbb kibocsátási határértékeket határozott meg az áram- és hőtermelő erőművek számára, amelyeknek 2021-ig kell teljesíteniük az előírásokat. A szigorítás elsődleges oka a klíma- és egészségvédelem, ugyanis a légszennyezés a Bizottság által is hitelesnek tekintett adatok szerint évente mintegy 400 ezer halálesetért tehető felelőssé.- fogalmazott Doru Visan energiaügyi miniszter helyettes korábban a Reutersnek.A politikus állítása szerint számos egységben már folyamatban vannak a szükséges karbantartási és korszerűsítési munkálatok, emellett a Rovinari erőmű újratervezése, illetve új egység építése is napirenden van kínai vegyes vállalkozásban.A román energiamixben a szén és lignit mellett a földgáz, a nukleáris energia, a víz- és egyéb megújuló energiaforrások is számottevő részt képviselnek.