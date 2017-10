Ilyen még soha nem volt az IKEA-nál

Torbjörn Lööf, az Inter IKEA vezérigazgatója közölte: az e-commerce oldalakkal való együttműködés része annak a szélesebb körű átalakításnak, amely új típusú, különösen belvárosi áruházak kialakítására ösztönözte korábban a céget. Azóta nem látott változás jön az értékesítés területén az IKEA-nál. Az új partnerek között lehet az Amazon és az Alibaba is, bár ezt nem erősítette meg egyelőre a cég vezetése.Az IKEA-nál tervezett változások egy szélesebb képbe illeszkednek: a világ legnépszerűbb kiskereskedelmi láncai közül számos csődbe ment, az amerikai nagyáruházak forgalma pedig az online csatornák miatt hatalmas mértékben visszaesett.Az online platformok nem kímélik az offline áruházakat: az Amazon például nemrég az élelmiszer üzletágba is betört a Whole Foods 13,7 milliárd dolláros felvásárlásával, és elkezdte kialakítani saját ruhaipari tevékenységét is.Labirintusszerű áruház-kialakításával az Ikea sokáig az impulzusvásárlásokban bízott, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a cég csak nagy késéssel kezdjen el nyitni az online világ felé. Manapság ez változóban van, Lööf szerint most már prioritás, hogy a teljes termékválasztékot online is kínálni tudják összes piacukon.A rövid távú munkaerő-alkalmazásra (gig economy) építő TaskRabbit közelmúltbeli megvásárlásával az volt az IKEA célja, hogy segítse vásárlóit a bútorok összeszerelésében. Az Apple eszközein használható app segítségével pedig a vásárlók már a kiterjesztett valóságban is képesek elhelyezni a kinézett bútorokat lakásukban.A cégcsoport egészének árbevétele egyébként 5%-kal 38,3 milliárd euróra emelkedett augusztus végéig éves összevetésben, vagyis egyelőre nincs szó értékesítési válságról az áruháznál.Az IKEA egyébként tőzsdén nem kereskedett társaság.