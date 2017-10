Ilyen valójában dolgozni a világ egyik legjobb munkahelyén

Nem akármilyen céges bulik vannak a Google-nél. Volt, hogy a New York-i könyvtárban tartották, volt, hogy Vermontba mentek egy éjszakai síelésre, vagy éppen egy mólón piknikeztek nyáron New Yorkban.

Forrás: Shutterstock

A Google első emberei, például Larry Page és Sergey Brin rendszeresen tartanak péntekenként "TGIF"-fórumokat, amikor bárki, bármit kérdezhet a vállalatról. És általában a kényes kérdéseket sem kerülik ki.

Larry Page, forrás: AFP, fotós: Emmanuel Dunand

Az internetes keresőóriás dolgozói igénybe vehetik a Mountain View-i központ sportlétesítményeit, amiből bőven van választék. Vannak edzőtermek, röplabda-pályák, bowling-pályák és parkok.

A Google naponta három ingyen étkezést biztosít a dolgozóknak és nem is akármilyen kiszolgálásban részesülnek, a cég híres a gourmet konyhájáról. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor számtalan kávézó és büfé áll rendelkezésre az épületben, ha a dolgozók két étkezés között megéheznének.

A Google dolgozóinak medián fizetése 140 ezer dollár évente (~36,7 millió forint), ami mellé még részvényopciók is járnak.Az ülőmunkától elgémberedett dolgozók masszázst kérhetnek, vagy aki akar, a szabadidejében zeneórákat vehet, a kutyatulajdonosok pedig bevihetik a kis kedvenceiket a munkahelyükre.

Szokatlan rugalmasság van a munkakört illetően is a Google-nél, a dolgozók arról számolnak be, hogy könnyen és gyorsan tudnak becsatlakozni új csoportokhoz, projektekbe, vagy akár új részlegre válthatnak. Akár az is előfordulhat, hogy a napi feladatok mellett egy-egy olyan projektbe becsatlakoznak, ami érdekli őket, az egyik szoftverfejlesztő például idejének 20 százalékát az önvezető autókkal tölti.

Ingyenes tömegközlekedést kínál a Google a dolgozóinak, akik minden reggel külön buszjárattal mehetnek munkába. A buszon természetesen van wifi, így akár dolgozni is tudnak már a munkába menet.

A Google gondol az elhunyt dolgozói családjára is. Ha az egyik munkavállalója távozik az élők sorából, akkor automatikusan a házastársé lesznek a részvényei, valamint 10 éven keresztül megkapja a dolgozó fizetésének felét. Plusz minden egyes gyerek után 1000 dollárt havonta.A családalapítást is támogatja a Google, az apukák hat hetet kivehetnek (amit általában az amerikai cégeknél az anyukák szoktak megkapni), az anyukák pedig ennek a háromszorosát tölthetik távol a munkától.