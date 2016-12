Íme, a 1,5 milliós állami támogatással megvehető autók listája

Jelenleg Magyarországon 13 modellből választhatnak azok, akik az állami kedvezményre jogosító, vagyis 15 millió forint alatti, és kizárólag elektromos hajtású autót vásárolnának. A most elérhető modellek többnyire kisebb, városi autók, izgalmas külsővel és belsővel, de három "kakukktojást", főleg cégeknek szánt autót is találhatunk a kínálatban.Az állami támogatással és, az egyes forgalmazók kedvezményeit is tartalmazó, tájékoztató jellegű árakat figyelembe véve 5,6-10 millió forint közötti összeget kell szánni egy tisztán elektromos autóra. Összeszedtük, melyek ezek, pontosan mennyibe kerülnek, mekkora hatótávolsággal bírnak és mekkora akkumulátorral szerelik őket. (Az adatok a képek alatt ebben a sorrendben szerepelnek. A képek forrása minden esetben a forgalmazók hivatalos honlapja.)

Peugeot Ion/ 5 600 000 forint/ 150 km/16 kWh

Citroen C-Zero/ 5 600 000 forint/ 150 km/16 kWh

Volkswagen e-up!/5 990 000 forint/150 km/16 kWh

Mitshubishi i-MiEV/5 990 000/ 150 km/16 kWh

Nissan Leaf/6 980 000 forint/ 200 km/24 kWh

Peugeot Partner Electric/ 7 020 000 forint/ 170 km/22,5 kWh

Citroen Berlingo Electric/ 7 020 000 forint/ 170 km/24 kWh

Nissan e-NV200 furgon/ 7 040 000 forint/ 170 km/24 kWh

KIA Soul/ 7 990 000 forint/ 212 km/27 kWh

Mercedes B-250e/ 8 210 000 forint/200 km/28 kWh

Hyundai Ioniq/ 8 499 000 forint/ 250 km/ 28 kWh

Volkswagen E-Golf /8 990 000 forint/ 300 km/ 35,8 kWh - Előértékesítés alatt

BMW i3/ 9 990 000 forint/ 300 km/ 33 kWh