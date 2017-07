Íme a világ legértékesebb márkái

Míg egy évtizede olyan termelő vállalatok uralták a toplistát, mint a Marlboro, vagy a Coca-Cola, mára már a legértékesebb márkák mind valamilyen módon kapcsolódnak a technológiai szektorhoz. Számításaik alapján míg 2012-ben még az Apple, mára már a 245,6 milliárd dollárral a Google a legértékesebb márka, amit továbbra is az Iphoneok gyártója követ szorosan 234,7 milliárd dollárral, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán pedig kissé lemaradva a Microsoft áll, mely márkaértékére 143,2 milliárd dollár jött ki. Kontextusba helyezve, hogy érezzük mekkora pénzekről van szó, a Google és az Apple márkaértét összeadva nagyobb össze jön ki, mint például Svédország éves GDP-je (!).Az első 100 helyet nézve a vállalatok teljes márkaértéke az elmúlt 12 évben 152, míg csak az elmúlt egy évben 8 százalékkal növekedett elérve ezzel a mintegy 3,6 ezer milliárd dollárt. A lista első helyeit szinte teljesen az amerikai technológiai cégek uralják, míg a legértékesebb Kína legértékesebb vállalatának a 108,3 milliárd dolláros márkaértéke csak a lista 8. helyére volt elég. Az első 30 helyezett között mindössze 4 európai cég található, azok közül is 45,2 milliárd dollárral a német SAP a legértékesebb. Egyébként a technológiai cégeken kívül sok pénzügyi, és telekommunikációs cég is megtalálható.

Ha azt akarjuk megtudni, hogy melyik a legerősebb márka, arra még év elején a Brand Finance összerakott egy indexet ( Brand Strengh Index), ahol azt összegzik, hogy a különböző cégek mennyit invesztálnak a márkaértékékükbe, mekkora összeget fordítanak marketingre, hány főt foglalkoztatnak ezen a területen, és hogy a marketingtevékenység milyen hatással van az üzleti eredményre. Ezen a listán meglepő módon már a Lego került ki győztesként, míg a Google a második helyre szorult.