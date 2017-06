Íme a világ legjobban fizetett sportolói

1 - 5

1. Christiano Ronaldo - Foci

Happy man ?? Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 3., 18:33 PDT

2. Lebron James - Kosárlabda

3. Lionel Messi - Foci

Leo Messi (@leomessi) által megosztott bejegyzés, 2015. Jan 20., 04:16 PST

4. Roger Federel - Tenisz

Had an amazing time at Key Arena in Seattle tonight. Playing with @johnrisner was a blast. Thank you to everybody who watched and supported the RF Foundation! Roger Federer (@rogerfederer) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 29., 23:29 PDT

5. Kevin Durant - Kosárlabda

Yeah I am getting high in the air KevinDurant (@the_kevin_durant) által megosztott bejegyzés, 2013. Febr 21., 18:00 PST

Már sorozatban negyedik év zsebeli be Christiano Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója címet, ami nem is csoda, hiszen fantasztikus éven van túl a portugál klasszis, bő 365 nap leforgása alatt kétszer megnyerte a Bajnokok Ligáját, Európa-bajnok lett, még egy Aranylabdát kapott és a spanyol bajnokságot is megnyerte a Real Madriddal.Lebron 86,2 millió dolláros keresete csak a lista második helyére volt elég, a Clevelend Cavaliers sztárja már sorozatban hatodjára vezette csapatát az NBA nagydöntőjébe, igaz most épp vesztésre állnak a Golden State Warriors csapatával szemben.A focisták közül második helyen az FC Barcelonával spanyol Király-kupát nyert argentin Lionel Messi áll 80 millió dollárral. Az argentín klasszis az utóbbi hónapokban nem csak a focival, de botrányaival sokat szerepelt az újságok címlapján, Messi májusban huszonegy hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott adócsalás miatt.A 35 éves svájci a legjobban fizetett teniszező a világon, amit főként a szponzorokkal kötött szerződéseknek köszönhet. Federer eddig összesen 302 héten keresztül vezette az ATP világranglistáját - közben 237 hétig folyamatosan -, mindkét eredménnyel új rekordot állítva a férfi tenisz történetében.A Golden State-nek nem lehet oka panaszra a nyáron a csapathoz csábított Kevin Durantre, ugyanis a játékos 34 pontot átlagol meccsenként, amivel várhatóan ő lesz az NBA döntő MVP-je.