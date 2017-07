Íme egy ábra azokról az országokról, amelyek legkevésbé bíznak a kormányukban

Greatest Fools? The Countries That Trust Their Government Most (And Least) https://t.co/BQchAyTRzm — zerohedge (@zerohedge) 2017. július 17.

Nem meglepő módon 13 százalékkal Görögországban szavazták a legkevesebb bizalmat a kormánynak, de Dél-Koreában is csak 24 százalék a kormány támogatottsága, ami főként Park Geun-hye dél-koreai államfő körül kirobbanó korrupciós botrány miatt lehet.Az elmúlt hetekben a Trump-adminisztráció körül is egyre több a botrány, ami 30 százalékos támogatottsághoz vezetett, de az Egyesült Királyságban is jelentősen megcsappant a kormányba vetett bizalom a Brexit után.A lakosság legnagyobb bizalmát az indiai kormány élvezi, de Kanadában, Törökországban, Oroszországban és Németországban is 50 százalék felett van a mutató.