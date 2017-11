Indul az iPhone X-őrület

Jön az iPhone X

46,67 millió iPhone-t adott el a harmadik negyedévben az Apple, 3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a második negyedévhez képest pedig 14 százalékos volt a dinamika. A növekedés annak fényében jó hír, hogy a szokásos szeptemberi termékbevezetéskor (amit a harmadik negyedév eredményei már tartalmaznak), csak a kevésbé érdekes okostelefont, az iPhone 8-at kezdte el értékesíteni az Apple. A keret nélküli kijelzővel és a 3D-s arcfelismeréssel felszerelt jubileumi készülék, az iPhone X csak mától vásárolható meg.Az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy az iPhone 8 iránt gyenge a kereslet, a vásárlók ugyanis kivárnak és inkább az izgalmasabb iPhone X-et veszik meg. Ami az Apple profitrátái szempontjából is kedvező, hiszen az iPhone X minden idők legdrágább iPhone-ja, kezdőára 999 dollár, ami viszont azt jelenti, hogy valószínűleg magasabb profit marzzsal is tudja értékesíteni az Apple.Az iPhone X gyártása azonban nem volt problémamentes, a beszállítók kapacitáshiányokkal küzdöttek, a 3D arcfelismeréshez kapcsolódó alkatrésekből hiány volt, ami miatt sokan attól tartottak, hogy nem tud majd annyi iPhone X-et eladni az Apple a kritikus karácsonyi szezonban, amennyire egyébként kereslet lenne. De a harmadik negyedéves gyorsjelentéssel egyidőben közzétett menedzsment-várakozások azt jelzik, hogy nem lesz gond az eladásokkal. Eddig 5-6 hetet kellett várni a megrendelt iPhone X-re, ami most 3-4 hétre csökkent.

Itt a kínai fordulat

Az október-decemberi negyedévre 84 és 87 milliárd dollár közötti bevételt vár az Apple, az elemzői konszenzus 84 milliárd dollár volt. A bruttó fedezeti szint 38 és 38,5 százalék között lehet, a Thomson Reuters konszenzusa szerint az elemzői várakozás 38,5 százalék. "Ez lesz az eddigi legjobb karácsonyi szezonunk" - mondta Tim Cook. Egyébként az iPhone X-eladásokat nem kommentálta, "Meglátjuk, hogy mi történik majd" - tette hozzá.

Fordulat látszik a kínai piacon, negyedévek óta csökkentek az eladások, 2015 negyedik negyedéve óta először most tudtak növekedni a kínai iPhone-értékesítések. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest 12 százalékkal nőttek az eladások a második negyedévhez képest pedig 22 százalékkal adott el több telefont az Apple Kínában. Az Apple teljes bevételének közel ötöde származik Kínából.

Lesz-e elég iPhone X?

Elemzői vélemények szerint a többi üzletág, például a szolgáltatások jó teljesítménye némileg leveszi a nyomást az okostelefon-üzletágról. Az iPhone X várt negyedik negyedéves eladásaiba és az átlagos értékesítési árba nem igazán engedett betekintést az Apple, leginkább azért, mert még egyelőre nem tudják biztosan. Az iPhone X nagyon új termék, de a Nomura elemzője szerint a menedzsment bevételvárakozásaiban nincsen extra konzervativizmus az iPhone X eladásai miatt. A folyó negyedévben 30 millió iPhone X-et adhat el az Apple, ami az átlagos értékesítési árat 735 dollárra emelheti. Most 617 dollár az átlagos eladási ár. A GHB Insights elemzője szerint egyelőre 20 millió darab iPhone X-et gyártottak le, viszont mintegy 50 millió darabra van előrendelés és csak márciusban állhat helyre a kereslet és a kínálat egyensúlya.Az iPhone az Apple legfontosabb terméke, a bevétel 55 százaléka származik az okostelefon-eladásokból. De a többi termék is növekedni tudott az elmúlt negyedévben, iPadből például 11százalékkal, Macintosh számítógépből pedig 10 százalékkal adott el többet az Apple, mint egy évvel korábban. Ez azt jelzi, hogy erős volt az iskolakezdési időszak a cégnél. Az iPhone mögött a szolgáltatások a második legnagyobb üzletág, már a teljes bevétel 16 százalékát adta.

1 milliárddal több lett a profit, mint amit vártak

A negyedéves profit nagy meglepetést okozott, a nettó eredmény csaknem 1 milliárd dollárral múlta felül az elemzői konszenzust: a várt 9,7 milliárd dollárral szemben 10,71 milliárd dollár lett. Ez részvényenként 2,07 dollárnak felel meg, szemben az 1,87 dolláros elemzői konszenzussal.

Marad az osztalék

Az első 1000 milliárd dolláros cég lehet?

Az osztalékon nem változtat az Apple, a harmadik negyedév után is 63 centet fizet, ami évesítve 1,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg. A lezárt negyedévben összesen 11 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseinek az Apple osztalék és saját részvény vásárlások formájában. A készpénzállomány mégis tovább nőtt a cégnél, a nettó készpénzállomány 165 milliárd dollár volt, egy évvel ezelőtt pedig 168 milliárd dollárra rúgott.A negyedik negyedévre 25,5 százalékos effektív adókulcsot vár az Apple menedzsmentje. Az Apple a nagy amerikai adóreform (ami 20 százalékra csökkentené a társasági adókulcsot) nagy nyertese lehet, hiszen készpénzállományának jelentős részét tartja külföldön adózási megfontolások miatt.A negyedéves gyorsjelentést követően több mint 3 százalékot emelkedett az Apple részvényeinek árfolyama. Ha ez marad a nyitásig is, és 174 dollár körül nyithat az árfolyam, akkor az Apple piaci kapitalizációja megközelíti a 900 milliárd dollárt. Ha egészen 193,6 dollárig emelkedik az árfolyam, a piaci kapitalizáció elérheti az ezer milliárd dollárt, amivel az első ezer milliárd dolláros vállalat lehet az amerikai vállalatok történetében. Azonos értékeltségi szint mellett ehhez nagyjából 12 dolláros egy részvényre jutó eredményre lenne szükség, amihez 2018-ban közel kerülhet a vállalat az elemzői konszenzus szerint.