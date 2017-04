Indulnak a pletykák a Szex és New York egyik kedvenc cipőmárkájáról

Eladósorba kerül a brit luxuscég, a Jimmy Choo. A Jimmy Choo Diana hercegnő egyik kedvenc márkája volt és a "Szex és New York" című sorozatban is többször felbukkantak a Jimmy Choo cipők.A társaság menedzsmentje ma bejelentette, hogy stratégiai lehetőségeket fontolgat a részvényesi érték maximalizálására, akár a cég eladása is szóba jöhet, várják az ajánlatokat. Egyelőre még nem jelentkeztek potenciális vevők.A cégnek nem megy rosszul, a múlt hónapban tette közzé a tavalyi év eredményeit, amelyben 15 százalékos bevételnövekedésről és 42 százalékos profitnövekedésről számolt be a vállalat.A hírre közel 9 százalékot szárnyaltak a délelőtt folyamán a Jimmy Choo árfolyama.