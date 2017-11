Ingyenes kéményellenőrzés: van egy fontos kivétel

A díjat a ház tulajdonosának kell befizetnie, vagyis a családi házban bejegyzett vállalkozás az összeget nem tudja költségként elszámolni. A törvény a Belügyminisztérium értelmezése szerint a díj megosztására, csökkentésére a magánhasználatra tekintettel sem ad lehetőséget, vagyis hiába csak egy sufni a "székhely" egy többszobás házban, ahol többen is élnek egy fedél alatt, a teljes költséget a cég köteles állni. Részletfizetésre, kamatmentes halasztásra van lehetőség, de azt kérvényezni kell - írja a portál Amint arról a Portfolio beszámolt , az Országgyűlés október 31-én megszavazta a családi házak kötelező kéményellenőrzésének megszüntetését, Áder János köztársasasági elnök, szakmai szervezetek és az önkormányzatok tiltakozása ellenére is. Ennek értelmében a családi házak kéményellenőrzését 2018. január elsejétől a tulajdonosok megrendelésére, de továbbra is ingyenesen végezheti el a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató. A szeptember végén beterjesztett jogszabályt első ízben október 17-én fogadta el a Ház, Áder János államfő pedig három nap múlva küldte azt vissza megfontolásra, mivel az szerinte az életveszélyes helyzetek számának jelentős növekedését eredményezheti.