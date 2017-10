Ingyenes közműcsatlakozás: eljárás indul a trükköző szolgáltatók ellen

A kormány azonban eljárást kezdeményez minden olyan esetben, amikor a szolgáltató megpróbálja "elszabotálni" a csatlakozás ingyenességét vagy az eljárás gyorsítását - mondta.

Folytatódik a Könnyű közmű elnevezésű program; a kormány ezzel kapcsolatos döntése nyomán a Miniszterelnökség szeptember 26-án benyújtotta a második versenyképességi törvény tervezetét az Országgyűlésnek - mondta el Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten. A tervezett intézkedések értelmében gázkészülékcseréhez nem kell majd az elosztótársaság külön engedélye az üzembe helyezéshez, hanem a felelős tervező tud majd nyilatkozni a műszaki megfelelőségéről. Megszüntetik az eddigi gáztömörség-vizsgálatot, amely nem jelezte az élet- vagy közveszélyt; ezzel szemben a gázszivárgást ingyenesen ellenőrzik majd, amivel elkerülhetővé válik, hogy az elosztó az őszi-téli időszakban hónapokra lezárja a szolgáltatást.Emellett egységessé teszik a közműszektorban a részszámlák kibocsátásának szabályait: egyszerre legfeljebb háromhavi számlát lehet majd kiküldeni és a fizetési esedékességet havonta egyenlően kell majd megállapítani.Az államtitkár elmondása szerint a program kezdete óta több lakossági jelzést is kaptak arról, hogy az ország egy-egy területén az adott szolgáltató nem biztosította vagy valamilyen feltételhez kötötte a díjmentes közműcsatlakozás lehetőségét. Az is előfordult, hogy más jogcímen be akarták szedni a fogyasztótól a pénzt.Visszamenőlegesen megerősítik a díjmentesség törvényi garanciáit is: valamennyi közműre előírják, hogy a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatják meg, ha valamennyi jogszabályi feltétel teljesül, vagyis az elosztó a csatlakozást nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez.