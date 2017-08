Iskolapélda arra, mire képes egy autógyártó Trump barátságáért

A világ legnagyobb autógyártója komoly fenyegetést kapott idén januárban az amerikai elnöktől, Donald Trump drága szankciókat ígért a Toyotának, ha nem az Egyesült Államok területén gyártja a kisebb méretű autóit. A japán vállalat eredetileg a mexikói Bajában gyártotta volna a Corolla-t, azonban a társaság legfrissebb közleményében már arról nyilatkozott, hogy egy amerikai összeszerelő üzemben készülnek majd az autók.A mexikói Toyota sajtóreferense Luis Lozano azt mondta, hogy a japán vállalat foglalkozik a kérdéssel, hogy a hobbiterepjárókat is Mexikóban gyártsa majd a Tacoma pickup modell mellett. Mexikóban elindult egy autógyártó-trend, amit minőségi összeszerelés jellemez, ez pedig azzal a lehetőséggel csábítja az autógyártókat, hogy a drágább autók gyártását is Mexikóba vigyék.A Toyota mostani lépésével Mexikó egy egymilliárd dolláros beruházástól esik el, ami Trump politikai nyomásának tudható be, azonban Lozano azt állítja, hogy a mexikói térségben az utóbbi évekhez hasonló mértékű marad a befektetések volumene.