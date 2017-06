Ismerd meg az öt legmenőbb technológiai részvényt

A történelem egyik legnagyobb részvénypiaci szárnyalásának vagyunk tanúi

Nyolc évvel ezelőtt 2009. március 10-én érte el mélypontját a világ egyik legfontosabb részvényindexe, az S&P 500, nap végén 676,53 ponton zárt és innen indult az a rali, ami a mai napig tart. A második világháború óta több alkalommal is volt már bikapiac a tőzsdéken, azok közül a jelenleg is tartó a második leghosszabb,tart az emelkedés az S&P 500-ban.A listavezető időszak az 1990. október és 2000. márciusa közötti 10 éves periódus, akkor 115 hónapig a bikák uralkodtak és 417 százalékos emelkedés volt az indexben. Jelenleg közel 260 százaléknál tartunk 8 év alatt (tehát még közel 2 éve van a piacnak arra, hogy azonos időszak alatt felülmúlja a rekordidőszak eredményeit), és senki sem tudja hol lesz a vége. Bár az S&P 500-hoz kötjük a bikapiac születésnapját, érdemes egy pillantást vetni az elsősorban technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq 100-ra, az index az utóbbi nyolc évben közel 460 százalékos növekedést ért el, csak idén pedig már közel húsz százaléknál jár.Az emelkedéshez nagyban hozzájárultak a technológiai szektor papírjai, melyek közül öt nagypapírt mindenképpen érdemes kiemelni, ezek a, amelyek a legfontosabb technológiai papírnak számítanak napjainkban. A csoportba beletartozik a Facebook, Apple, Amazon, Microsoft és a Google anyavállalata, az Alphabet. Közülük négy vállalat részvényeinek árfolyama közel harminc százalékot emelkedett idén, egyedül a Microsoft-papírok emelkedtek "csak" közel húsz százalékot, amivel hozzájárultak a Nasdaq és az S&P 500 részvényindexek emelkedéséhez. A FAAMG-részvények benne vannak az S&P 500-ban jegyzett top 10 piaci kapitalizációjú vállalatában és az index súlyának közel 13 százalékát adják, közel 2900 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett.2016-ban ezen vállalatok 555 milliárd dolláros árbevétel mellett 94 milliárd dollár profitot értek el. Az azonos szektor ellenére a bevételeik forrása nagyban különbözik. Aés abevételei főként a reklámból származnak. Azbevételei 63 százalékban az iPhone-ok, 31 százalékban az iPad és a Mac termékcsalád eladásaiból származnak. Az, mint online piactér bevételeit 90 százalékban a termék és a média üzletág generálja, míg 9 százaléka a webes szolgáltatásokból származik. A legnagyobb diverzifikációval arendelkezik: bevételeit 28 százalékban az Office-nak, 22 százalékban az Azure és az egyéb szerver szolgáltatásoknak, 11 százalékban az XBOX, 9 százalékban a Windows, 7 százalékban a reklámok, 5 százalékban a Surface termékcsaládnak, 18 százalékban pedig az egyéb termékek/szolgáltatások értékesítésének köszönheti.

Mikor lesz vége?

Egy szektor, de különböző életpálya: ugyan az Apple bevételei 2001 óta tavaly csökkentek először, de a vállalat annyi profitot termelt, mint a másik négy vállalat együttvéve. A másik oldalról az Amazon bevételei hatalmasra híztak alacsony marzsok mellett, míg a Facebook ötször akkora profitot ért el az Amazonénál jóval alacsonyabb bevételei ellenére.A részvénypiaci szárnyalás végét már több befektetési guru is jelezte, például múlt héten Jim Rogers, aki szerint korunk legnagyobb válsága közelít és már idén év végén bekövetkezhet. Ez egyelőre várat magára, de az előjelei már felfedezhetők, ilyen például a szokatlanul alacsony volatilitás, amely hamis nyugalomra adhat okot és megtévesztheti a befektetőket, de a sorozatos történelmi csúcsdöntések és a már nyolc éve tartó szárnyalás is aggodalomra adhat okot. A félelemindexként elterjedt VIX értéke is több, mint 20 éves mélyponton volt nemrég, amely egy újabb jel és óvatosságra intheti a befektetőket. A techpapírok szárnyalása kapcsán újabb lufit emlegetnek és egyesek a 2000-es évek elejével vonnak párhuzamot. Azonban vannak olyan tényezők, melyek a további emelkedést támogatják, például jelentős tér van a további növekedésre, a felhő alapú technológiákban, mesterséges intelligenciában vagy akár az e-kereskedelemben is.Nemcsak a részvénypiacokon, hanem az amerikai hitelpiacon is láthatók vészjósló jelek. A diákhitelek mellett az autóhitelek tűnnek az amerikai hitelpiac leggyengébb pontjának, ezekben a szegmensekben szórták ki a legtöbb hitelt a válság óta rossz fizetőképességű háztartásoknak. A nem elsőrendű, subprime autóhitelek nem fizetési (default) rátája Amerikában ma 11,96%, ezen a szinten utoljára 2008-2009-ben, az előző válság idején volt.