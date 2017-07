A tengerentúlon nyitáskor nem látni nagyobb elmozdulásokat, a vezető részvényindexek a pénteki záróértékük közvetlen közelébe nyitottak. A befektetők figyelme továbbra is a vállalati gyorsjelentésekre összpontosul.

Esik a BUX 2017.07.24 13:14

Európában továbbra is negatív a hangulat, ami a magyar tőzsdére is átragadt, a BUX jelenleg 0,6 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül az OTP 0,8 százalékkal vezeti az esést, de a Mol és a Richter papírjai is 0,6 százalékot esett.