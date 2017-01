3 új iPhone jön, és arcfelismerést is tudnak majd

Három, fícsörökben gazdag modellt adnak ki, egy új, 5,8 colos kijelzős verziót a 4,7-es és az 5,5-ös mellett,

az 5,8 colos modell OLED kijelzőt kaphat, amely mélyebb feketét jelenít meg és kevésbé meríti az akkumulátort,

Az 5,8-as telefonon az ujjlenyomat olvasó (Touch ID) a képernyő aktív részén, az "üveg alatt" kaphat helyet.



A címlapkép forrás: Europress/Getty

Ahogy az megszokott, csak jövő szeptemberben jön új iPhone, de már most mennek a találgatások, hogy ezúttal mivel rukkol elő az Apple. Egy tanácsadó cég, a Cowen and Company egy erről szóló elemzésben több pletykát és jóslatot járt körbe.A telefon szerintük nagy valószínűséggel olyan lézeres/infravörös szenzort kap az előlapi kamera mellé, amely az arcfelismerést, a gesztusok felismerését segíti. Ezt a kiegészítőt valószínűleg az Apple által 2013-ben felvásárolt Primesense szenzorokkal foglalkozó cég fejleszti a telefonhoz, és a Tim Cook által is sokat emlegetett kiterjesztett valóság fícsörökhöz használhatják majd. Emellett végre vezeték nélküli töltési opciót is kaphat a telefon.Az elemzők szerint több változás lesz még: