70 ezer tévét, laptopot, tabletet osztanak szét az iskolákban

Hamarosan 170 ezer pedagógushoz jut el az a 70 ezer informatikai eszköz, amelyet a digitáliskompetencia-fejlesztési program keretében kapnak a közoktatási intézmények - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.A programra a következő években 45,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Például 45 ezer tanári laptop, 24 ezer tanulói táblagép, okostévék és projektorok kerülnek az iskolákba a következő hetekben, 24,5 milliárd forint értékben.Mint korábban írtunk róla, a kormány az oktatási rendszert digitális alapokra helyezné, ennek jegyében legkésőbb a 2018/19-es tanév végére Magyarország minden köznevelési, szakképzési intézményébe eljut a szupergyors internetszolgáltatás a nagy sávszélességű adatátviteli lehetőséget biztosító kapcsolaton keresztül, valamint az épületen belüli wifi-rendszerek is kiépülnek.A digitális oktatási stratégiában a pedagógusok képzése, kompetenciafejlesztése is szerepel. Mint Deustch Tamás augusztus végén elmondta: több mint 130 ezer, köznevelésben dolgozó pedagógus közül 40 ezren már a most induló tanévben képzéseken vesznek rész.