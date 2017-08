8 évet is kaphat a BKK-t meghackelő fiatal

A BKK rendszerét feltörő fiatalember ügyében a Nemzeti nyomozó Iroda már vizsgálódik adatmegsértés alapos gyanúja miatt. A nyomozás határideje szeptember 15., kérdés mi lesz a nyomozás eredménye, már csak azért is, mert ha az "etikus" hackert bűnösnek találják, az ilyenkor kiszabható börtönbüntetésnél is súlyosabb döntésre számíthat, miután a BKK közérdekű üzemnek számít.A lap úgy tudja, hogy a fiú együttműködik a hatóságokkal a nyomozásban, szabadlábon védekezhet.Korábban írtunk arról, hogy alig indult el a BKK online jegyértékesítési felülete, azt több, sikeres k ibertámadás is érte a rendszer alapvető hiányosságai miatt.Az adatmegsértéssel gyanúsított 18 éves fiatalember éppen a rendszer hibáira szerette volna felhívni a BKK figyelmét azzal, hogy levélben közölte velük, 50 forintért is tudott bérletet venni online. Ezt követően a T-Systems feljelentést tett a rendőrségen, a fiatalt pedig előállították az ügyben. Az ügy közfelháborodásba torkollott, miután külföldön bevett gyakorlat, hogy "etikus" hackerekkel tesztelik egy rendszer erősségét.