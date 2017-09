A sztori, amikor az emberek harcolják ki maguknak az ingyenes készpénzfelvételt

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferencián, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Mi a helyzet itthon?

Több botrány után, politikai és piaci nyomás hatására a négy legnagyobb ausztrál bank úgy döntött, eltörli azt a díjat, amelyet a többi bank ügyfelétől kértek eddig a belföldi ATM-jeik használatáért - számolt be a Bloomberg. Az ügyfelek által eleve sokat támadott idegen ATM-es, belföldi készpénzfelvételi pluszdíjból a négy legnagyobb bank egyesével 50 millió ausztrál dollárt szerzett évente (a Morgan Stanley elemzője szerint egyesével kb. ennyivel csökken a négy nagybank adózás előtti eredménye).A Commonwealth Bank of Australia, a legnagyobb ausztrál bank nyitotta meg a sort pénteken, a pénzintézet azonnali hatállyal megszüntette 1,6 ausztrál dolláros idegen ATM-es készpénzfelvételi díját, majd a NAB, az ANZ és a Westpac is bejelentette a díj eltörlését (van, amelyik nagybanknál csak október elejétől tűnik el a díj).A hivatalos indoklás szerint a bankok meghallgatták az ügyfelek igényeit, és eszerint döntöttek a díj eltörléséről, de azért ilyen könnyen és hirtelen nem valószínű, hogy lemondtak volna fejenként 50 millió ausztrál dollárról. Az igazság az, hogy nagy a nyomás a bankokon az utóbbi időszakban, a Commonwealthnél két szabályozói vizsgálat zajlik, egy komoly polgári peres üggyel küzd és a kormány különadó kivetését fontolgatja a bankokra.Tavaly 259 millió idegen ATM-es készpénzfelvételt hajtottak végre az ausztrál ügyfelek, a kb. két ausztrál dolláros idegen ATM-díjakból a szektornak tehát 518 millió ausztrál dollár körüli bevétele származhatott.Magyarországon a havi kétszeri 150 ezer forintig érvényes ingyenes készpénzfelvételi díjért idegen ATM-en sem kérhetnek különdíjat a bankok, de ezt a büntetődíjat ettől függetlenül továbbra is alkalmazzák a magyar bankok az ezeken kívül eső tranzakciókra. A nagybankok általában kb. 500-1000 forintos fix díjat és a tranzakcióval arányos 6 ezrelékes díjat (ez a tranzakciós illeték mértéke készpénzfelvételeknél) szednek be belföldi idegen ATM-es díjként.

Az ingyenes készpénzfelvételt egyébként azután vezette be a kormány, hogy a tranzakciós illeték áthárítása miatt durván drágult a bankolás Magyarországon. A pénzintézetek az idei költségvetésbe kb. 200 milliárd forintot fizetnek be tranzakciós illeték címén. A bankok bevétel pedig a júniustól számított 12 hónap alatt 524 milliárd forint volt, vagyis ha nem változik nagyban az idei hátralévő időszak pénzforgalmi bevétele, akkor ez viszonylag jó becslése lesz az idei év hátralévő időszak bevételére is. Mivel a bankok nagy részben áthárították a tranzakciós illetéket az ügyfelekre, feltételezhetően a tranzakciós illeték megszüntetésével egy versenyző piacon ez a 200 milliárd forintos bevétel az ügyfelek zsebében maradna.