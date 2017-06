A bankok megpróbálják megállítani a világ egyik legnagyobb online hitelezőjét

A SoFi-t 2011-ben alapították, és egy olyan P2P hitelezési platformot működtet, ahol az állami és magán diákhiteleket lehet jobb kamatok mellett refinanszírozni. Amerikában a felsőoktatás nem éppen olcsó, ezért ezeket a hiteleket nagyon sokan felveszik, ugyanakkor a SoFi azt látta meg, hogy a bankok sokszor túl nagy kockázatot áraznak a diákokra, mivel sokan már sokkal jobb adósok lesznek, amikor befejezik az egyetemet. Így a "befutott" volt diákoknak sokkal olcsóbb hitelkiváltó hitelt tudnak adni.Február elején felvásárolták a Zenbanx nevű számlavezetéssel, bankkártyákkal, nemzetközi átutalásokkal foglalkozó fintech startupot, majd nemrégiben be is adták a banki licencre vonatkozó kérelmet az amerikai betétbiztosítóhoz (FDIC). Ez egy speciális licenc, amely korlátozott jogkört ad a kérelmezőknek, de kevésbé szigorú szabályokat is vár el.A platformján keresztül 8 milliárdnyi hitelt kihelyező SoFi azért is szeretne folyószámlát vezetni és betétet elfogadni, hogy az eddigi üzleti modelljét pluszforrással támogathassa ugyanis volt, amikor nehezen szerzett befektetőket a hitelek forrásának biztosításához.A bankok persze mindezt nem nézik jó szemmel, a 6000 kisebb bankot tömörítő Community Bankers of America nevű érdekvédelmi szervezet írásbeli véleményt készül benyújtani az ügyben az FDIC-hoz. Kilenc éve ők akadályozták meg, hogy a Walmart ugyanezt az engedélyt megszerezze. A szervezet szerint ez az engedély csak egy jogi kiskapu, amit meg kellene szüntetni. Úgy vélik, nem tisztességes, hogy egy cég részesüljön az FDIC biztonsági hálójának védelméből, miközben a bankokat szabályozó törvényt teljes egészében nem kell betartaniuk.