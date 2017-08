A bankokban jön a legtöbb változás az új adatvédelmi szabályok miatt

Osztopáni Krisztián, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság képviselője is előad szeptember 7-ei GDPR konferenciánkon. ÁTTEKINTÉS

Ez elsődlegesen természetesen attól függ, hogy milyen adatkezeléseket is végez a cég, milyen tevékenységet folytat, hiszen eltérő mértékben érint egy webáruházat a GDPR, mint mondjuk egy pénzintézetet. Egy webáruház tevékenységére nem lesz jelentős hatással a GDPR, hiszen ha eddig is megfeleltek a magyar adatvédelmi törvénynek és a NAIH adatvédelmi követelményeinek, akkor viszonylag könnyen hozzá tudják igazítani az eddigi gyakorlatukat a GDPR-hoz.Ugyanakkor persze vannak olyan újítások a GDPR-ban, amelyek az adott cég tevékenységtől vagy az adatkezeléseitől függetlenül változást fognak jelenteni a számukra. Ilyen például az, hogy az adatkezelési tájékoztatójukat hozzá kell igazítani a GDPR által meghatározott új követelményekhez, vagy hogy ha az adatkezelés során valamilyen adatvédelmi incidens történik, akkor nekik is követniük kell a GDPR ezzel kapcsolatos előírásait, illetve adott esetben be kell jelenteniük az incidenst a NAIH-nak. Ezekre minden cégnek fel kell készülnie.Természetesen a nagyobb cégeknek, akik sok adatkezelést végeznek, alaposan át kell tekinteniük, hogy jelenlegi gyakorlatuk megfelel-e a GDPR-nak. Különös figyelmet kell fordítaniuk az adatbiztonsági követelmények teljesítésére, hiszen a GDPR legnagyobb újdonsága magyar törvényhez képest az, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít az adatbiztonságnak. Ezen túlmenően az uniós multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai számára jelenthet nagyobb változását a GDPR, hiszen például velük szemben nem feltétlenül a NAIH járhat el, hanem adott esetben az anyavállalat székhelye szerinti adatvédelmi hatóság indít eljárást velük szemben ezen tagállam jogszabályai alapján.Az eddigi tapasztalatok alapján a bankszektor az, amelyiket leginkább érinti a GDPR. Eleve nagyon sokféle adatkezelést végeznek, amely sok adatkéréssel és adattovábbítással jár együtt. Ezen sajátosság egyrészt kihívást jelent a számukra, hogy hozzáigazítsák az eddig gyakorlatukat a GDPR-hoz, másrészt az új rendelet sok esetben nagyobb szabadságot biztosít az adatkezelők számára, ez pedig új jogi megoldásokat adhat pénzintézetek számára.Ugyanakkor a Hatóság lapvetően nem egyes szektorok esetében számít arra, hogy ott sok probléma jelentkezhet, hanem inkább a GDPR egy-egy újításának alkalmazása lehet nehezebb bármely adatkezelők számára. Például az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése vagy az adatvédelmi incidensek megfelelő kezelése és bejelentése új kihívások elé állíthatják az adatkezelőket.A GDPR vonatkozó rendelkezése 11 pontban sorolja fel, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennie a NAIH-nak abban az esetben, ha az adott eset körülményei alapján úgy látja, hogy közigazgatási bírságot kell kiszabnia. Ilyennek tekinti a GDPR többek között a jogsértés súlyosságát és időtartamát, szándékos vagy gondatlan jellegét, vagy például hogy hány személyt is érintett az adott jogsértés. Ezzel párhuzamosan a GDPR lehetőséget biztosít arra is, hogy a NAIH a GDPR kisebb megsértése esetén bírság helyett megrovást alkalmazzon.A tervek szerint bővülni fog a NAIH létszáma, hiszen a GDPR sok új feladatot jelent a Hatóság számára. A cégek azonban jelentősen több ellenőrzésre nem számíthatnak. A NAIH elsődlegesen panaszok alapján fog eljárást indítani, és adott esetben a jogellenes gyakorlat észlelése esetén hivatalból is indíthat eljárást. De lényegében jelenleg, a magyar adatvédelmi törvény alapján is így néznek ki a NAIH eljárási lehetőségei, szóval önmagában a GDPR-ból fakadóan nem lesz több ellenőrzés.