A kis boltok bankkártyás lehúzását vizsgálja a GVH

A GVH észlelte, hogy a bankkártyás fizetési műveleteknél, az elfogadói piacon a kisebb kereskedők kedvezőtlenebb szolgáltatói díjakkal szembesülnek a bankkártyás fizetés bevezetésekor és fenntartásakor, mint a nagyobb kereskedők.

A GVH piackutatást is rendelt költségek vizsgálatára, a piackutatás eredményei megerősítették az ágazati vizsgálat indításának szükségességét. Mint írják, a vizsgálat középpontjában a bankkártya-elfogadás versenyviszonyai, illetve a bankkártya-elfogadás piacára potenciálisan versenynyomást gyakorló, innovatív készpénz-helyettesítő fizetési eszközök vizsgálata áll, és kiterjed nemcsak a múltbeli és a jelen piaci helyzetre, hanem a piaci verseny jövőbeni alakulására is. A GVH hangsúlyozza, hogy a fent említett körülményekbőlám ennek értékelése, illetve a potenciális fogyasztói hátrányok feltérképezése az ágazati vizsgálat keretében végezhető el - olvasható a közleményben.

Magyarul az a helyzet, hogy egyrészt a GVH észrevette, hogy a kiskereskedők drágábban tudnak bankkártyát elfogadni (magasabb kereskedői jutalék, drágább POS-terminál bérlés), mint a nagyok. Ez nem csak évek óta ismert "nyílt titok" a piacon, de például mi és úgy általában a média is rengetegszer tényként írt a jelenségről.A dolog lényege, hogy a kiskereskedők nyilván jóval kisebb forgalommal bírnak, nagyobb náluk az esetleges nemfizetési kockázat stb., és ezért a kártyaelfogadási szolgáltatást nyújtók (többnyire bankok) őket kockázatosabb ügyfélként drágább jutalékkal - és ha nem veszik meg az eszközt - magasabb POS-terminál bérleti díjajal sújtják. Ez első ránézésre nem tűnik versenyjogilag aggályosnak, hasonlóan működik a hitelezés is.Az viszont már eggyel érdekesebb, hogy ahogy a GVH írja, a kiskereskedők már a bevezetéskor is drágább díjakkal szembesülnek. Ez adódhat abból, hogy például egy nagykereskedőnél egyszerre több POS-terminált beüzemelni valószínűleg kisebb költség, mint egyesével kimenni a kiskereskedőkhöz bekötni a terminálokat. De ha mondjuk már a terminálok megvétele is drágább lenne a kiskereskedőnél (ezt nem tudjuk, csak spekulálunk), az már érzésünk szerint akár torzíthatja is a versenyt.A versenyhivatal valószínűleg azért foglalkozik hirtelen ezzel az üggyel, mert az NGM épp ősszel indította el 2,4 milliárdos POS-telepítési programját, amelyben a támogatott terminálokon az elfogadást 1 százalékban korlátozott jutalékszinttel kell adnia a bankoknak.