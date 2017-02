Amikor a bankfelügyelet fertőzi meg vírussal egy ország bankjait

Egy széles kört érintő banki hackertámadást próbál leküzdeni éppen a lengyel pénzintézeti szektor, amely ráadásul a jelek szerint éppen a bankok felügyeletét ellátó szabályozótól (Polish Financial Supervision Authority) indult el. A felügyelet szerverein olyan kártékony szoftvert találtak, amely megfertőzhette a banki rendszereket.Több lengyel bank titkosított vírust talált néhány szerverén, az ország 20 kereskedelmi bankjából több is érintett. A felügyelet szerint "valaki egy másik országból" követhette el a kibertámadást, amely miatt a teljes belső rendszerüket leállították, és most keresik a bizonyítékokat. Mindeddig úgy néz ki, hogy a bankok ügyfeleinek számláit nem érintette a támadás.