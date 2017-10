Az MNB üzeni: ideje felkészülni a nagy pénzügyi háborúra

A témával kiemelten foglalkozunk Banking Technology konferenciánkon, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A működési hatékonyság növelése: a belső munkafolyamatok átalakítása, a manuális beavatkozást igénylő folyamatok automatizálása, széleskörű online ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára.

Banki infrastruktúra fejlesztése az azonnali fizetési szolgáltatások nyújtása érdekében: az azonnali fizetési rendszer bevezetéséhez kapcsolódó elvárásoknak csak a banki rendszerek fejlesztésével lehet megfelelni. Ugyanakkor ez az infrastruktúra-fejlesztés a magasabb szolgáltatási szintet is támogatja majd, így a folyamatos elérhetőséget vagy a közel valós idejű feldolgozást.

Ügyfélbarát árazás alkalmazása: az új pénzforgalmi szolgáltatások felfutását, ezáltal pedig hosszú távon a bevételek növelését biztosíthatja a mérsékelt, ügyfélbarát árazás.

Innovációs képesség növelése, így a versenyképesség fokozása és azonnali fizetési szolgáltatások fejlesztése: a pénzforgalmi szolgáltatóknak ki kell fejleszteniük olyan gyors és kényelmes fizetési megoldásokat az ügyfeleik számára, amelyek kihasználják az új azonnali fizetési infrastruktúrában rejlő előnyöket, valamint számos fizetési helyzetben teszik lehetővé az ügyfelek számára előnyös megoldások bevezetését. Ez egyúttal arra is lehetőséget biztosít, hogy felvegyék a versenyt a fintech típusú innovatív szolgáltatókkal.

Együttműködés az átjárható szolgáltatások érdekében: a piaci szereplők közötti kooperáció a közös, nyílt piaci szabványok kidolgozásában és alkalmazásában.

Vagyis feltéve, hogy a kormány nem változtat a tranzakciós illeték mértékén, és a bankok továbbra is áthárítják az illetéket, akkor az azonnali átutalásra épített bármilyen szolgáltatás versenyképtelen lesz a költségekben a bankkártyával szemben.

Az MNB friss tanulmánya leszögezi: a bankoknak sokkal élesebb versenyre kell felkészülniük és versenyképességüket globálisan is növelni szükséges a pénzforgalom területén. A teendőket öt fő pontban összegzik:Az MNB elemzői úgy látják, hogy az elkerülhetetlen fejlesztések költségére az azok miatt bővülő tranzakciós forgalom nyújthat fedezetet. Az ilyen fejlesztésekhez tartozik a 2019 júliusában induló azonnali átutalási rendszerhez való csatlakozás költsége is.Az átutalások most tranzakciós szinten drágábbak, mint a bankkártyás fizetés, és ez nagy részben a tranzakciós illetéknek köszönhető. Utóbbi kártyás fizetéseknél egy egy összegben fizetendő pár száz forintos összeg (legfeljebb 800 forint egész évre, ha nem érintéses a kártya, és legfeljebb 500 forint, ha igen), míg az ügyfelekre teljesen áthárított 0,3 százalékos átutalási illeték egyetlen 300 ezer forintos átutalásnál is önmagában meghaladja ezt az összeget.

Azonnali rendszerek a világon. Forrás: MNB

A fejlesztések a bankok számára azért is fontosak, hogy ne veszítsenek többet annál, mint amit már eddig elvesztettek.

A témával kiemelten foglalkozunk Banking Technology konferenciánkon, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Rövid távon az azonnali rendszerhez való csatlakozás jelentős költséget jelent, ezek vállalása nélkül viszont az a veszély fenyeget, hogy a jelenlegi banki szolgáltatók elveszítik a kapcsolatot ügyfeleikkel és az új szolgáltatók megjelenésével szerepük a továbbiakban csak a fizetési számla vezetésére és egyszerűen a fizetési megbízások továbbítására koncentrálódik majd, az ügyfeleik igényeit kielégíteni azonban már nem a bank, hanem más szolgáltató fogja - vélekednek a szerzők, majd egy fájó igazságot is kimondanak:Az MNB a maga részéről az olcsóbb szolgáltatást azzal támogatja, hogy a Giro az azonnali rendszer tranzakcióit ugyanazon az áron adja a bankoknak, mint a korábbi rendszerét, tehát a szabályozói oldal fejlesztését nem hajtják be a bankokon.Ezt a szigorú költséggazdálkodás mellett a számviteli szempontból lehető leghosszabb leírási idők alkalmazása teszi lehetővé, a banki beruházások esetében is ezeket a szempontokat szükséges érvényesíteni - olvasható a tanulmányban.