Az ország, ahol annyira kiakadtak az adócsaláson, hogy kinyírják a készpénzt

a 10 000 koronás bankjegyeket azonnal, az 5 000 koronásokat pedig a közeljövőben kivonnák a forgalomból.

A GDP 3-7 százalékára tehető az adócsalás mértéke az elmúlt 30 évben - állapította meg két kormányzati munkacsoport. Hogy az adócsalást visszaszorítsák, nagyobb átláthatóságot és a cégek csődpolitikájának újragondolását sürgetik (azt a gyakorlatot kellene megszüntetni szerintük, hogy a cégek csődöt jelentenek, csak hogy az adósságukat ne kelljen visszafizetni, majd egy új céget alapítanak, és minden megy tovább). Ugyanakkor a készpénzhasználat visszaszorítását is jó eszköznek tartják az adócsalás elleni küzdelemben, ezértA kormányzat azt is fontolóra veszi, hogy a 200 000 korona (526 ezer forint) feletti készpénzes vásárlásokat betiltja a boltokban. Igaz, ez utóbbi javaslat nem mindenkinek tetszik, a kormányon lévő pártokon belül is akadnak ellenzői, és nem biztos, hogy a javaslat átmegy majd a parlamenten.Sokan nem tudják, de a vállalkozások esetében Magyarországon is érvényben van a készpénzhasználat korlátozása 1,5 millió feletti fizetések esetén, és korábban, még 2013-ban az is felmerült, hogy esetleg a kártyaelfogadást kötelezővé tennék a boltokban. Az akkori MNB-javaslat végül nem valósult meg, viszont az NGM tavaly meghirdetett, idén zajló POS-telepítési programjának köszönhetően állami pénzből 30 200 új, olcsóbban üzemeltethető POS-terminált helyeznek ki új elfogadóhelyeken a bankok.A magyar kártyás fizetési forgalom értéke egyébként a legfrissebb negyedéves MNB-statisztika alapján 25 százalékkal nőtt éves alapon, a tranzakciók száma pedig 40 százalékkal emelkedett. Erről itt írtunk részletesen.