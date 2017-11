Azonnali fizetéssel támad a Visa

A témakörrel részletesen foglalkozunk november 16-án, Banking Technology konferenciánkon. Ne maradjon le, az utolsó helyek még kiadók!

Magánszemélyek (P2P), vállalkozások és fogyasztók (B2C), valamint vállalkozások közötti (B2B) fizetéseket egyaránt végre lehet hajtani a Visa Directtel , amelynek legfontosabb újdonsága, hogy az átutalást valós időben, perceken belül elszámolják, és a kiegyenlítés is megtörténik, vagyis az átutalt összeg el is költhető. Ezzel szemben ma a kártyás fizetéséknél a fizetést elfogadó kereskedő csak egy vagy akár több nappal később kapja meg ténylegesen a pénzét. Európában a Worldpay lesz a Visa partnere, aki az API-t is adja a bankoknak és más fizetési szolgáltatóknak.A megoldás azért fontos pénzforgalmi fejlesztés, mert több országban a nemzeti szabályozók már létrehoztak saját azonnali átutalási rendszert, amelynek egyik legfontosabb előnye éppen az, hogy a kártyás vásárlásnál gyorsabb kiegyenlítést végez. Nálunk 2018 közepén élesedik az azonnali rendszer, amihez minden banknak kötelező lesz csatlakoznia.