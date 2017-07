Bedőlt diákhitelesek tízezreinek "tűnhet el" a tartozása

Az adósok oldaláról nézve ez azt jelenti, hogy ha úgy döntenek, akkor soha nem fizetik vissza a hiteleket, és ezért nem is tudják őket felelősségre vonni.

Amerikában borsos ára van a felsőoktatásnak, és ahogyan az már itthon is megszokott, sokan diákhitelből finanszírozzák a továbbtanulásukat. A szövetségi diákhiteleket az amerikai oktatásügyi minisztérium helyezi ki, a hiteleket a költségvetésből finanszírozzák.De ez az állami forrás nem lenne elég az összes hiteligény kielégítésére, ezért piaci alapon a bankok is diákhiteleket helyeznek ki, amelyeket aztán értékpapírosítanak, majd úgynevezett trösztöknek adnak el. A trösztök lesznek tehát a hitelek tulajdonosai, a törlesztőrészleteket pedig egy erre szakosodott szolgáltató gyűjti be.Amikor a diákok nem fizetnek, akkor a trösztök elkezdik peres úton érvényesíteni követelésüket, az egyik nagy trösztnek azonban gondja akadt annak bizonyításával, hogy a beperelt diákok neki tartoznak. A National Collegiate Student Loan Trusts nevő ernyőszervezet (15 trösztöt tömörítenek) több esetben nem tudta papírokkal és dokumentumokkal bizonyítani a bíróságon a nála lévő 5 milliárd dollárnyi bedőlt diákhitel jelentős részéről azt sem, hogy az adósok neki tartoznak. Ezért most az 5 milliárdnyi bedőlt hitel behajtása komoly veszélybe került.A beperelt diákok sokszor arra panaszkodnak, hogy többet követelnek rajtuk, mint amennyi szerintük jogos lenne. A különösen agresszív behajtásáról ismert tröszt gyakran elindítja a pert, de ha az adós ügyvédet fogad, gyakran már a tárgyalások elején visszavonulót fújnak, mert nem tudják alátámasztani az állításukat. Sokszor csak arra használják a pereket, hogy nyomás gyakorolojnak az adósokra, és azok gyakran el is kezdik a törlesztést.A tröszt összesen mintegy 800 ezer diák 12 milliárd dollárnyi hiteltartozásával rendelkezik, évente több ezer pert indítanak a nemfizető adósokkal szemben. Az is nagy kockázat lesz, hogy a hír hallatán az eddig tisztességesen törlesztő diákhitelesek is úgy döntenek, hogy nem fizetik vissza a tartozásukat.