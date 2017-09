Beindult a magyar mobilfizetési piac

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Nem csak technológiai munka, hanem komoly szabályozó közdelem is áll amögött, hogy ezt a megoldást sikerült összehozni

Június 21-én indult el az OTP leánycégének, az OTP Mobilnak a bankfüggetlen Simple alkalmazásában a mobilfizetési funkció, amely OTP-s bankkártyával használható. Mostanáig 31 ezer OTP-s bankkártyát virtualizáltak és használtak a Simple-ben, összesen 1 milliárd forintos forgalommal. Az első félévben már több mint 500 ezer tranzakció zajlott le az appon keresztül.Két héttel ezelőtt vezették be, hogy egy OTP-s virtuális prepaid kártyával nem OTP-s ügyfelek is használhatják a mobilfizetést havi 65 ezer forintig (február végéig összesen egy egyszeri 100 forintos díjért). Az elmúlt két hétben 3500 ügyfél igényelte és használta is a prepaid kártyát.- mondta Kovács Antal, az OTP vezérigazgató-helyettese egy ma tartott sajtóeseményen. Itt elhangzott az is, hogy az OTP év végéig 200 készpénzbefizetős ATM-eket helyez üzembe.