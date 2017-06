Bejelentette a Microsoft: itt az eddigi legerősebb konzol

A hétvégén rendezték Los Angelesben a 2017-es E3 Expót: a videojátékok legfontosabb éves seregszemléjén számos új játékot, folytatást mutattak be, a nagy stúdiók komoly rendezvényekkel készültek az eseményre. A játékok mellett nagy hangsúlyt kaptak a VR-fejlesztések, leginkább a PlayStation VR-sisakjához készített új programok.Vasárnap a Microsoft hivatalosan is bemutatta legújabb konzolját, az-et, ami korábban Project Scorpio néven futott a szaksajtóban. A gyártó által közölt számok azt mutatják, hogy a One X lesz a legerősebb játékgép a piacon.A nyolcmagos AMD processzor, a 12 gigabájtos 12 GB GDDR5 grafikus memória, a 6 teraflopos grafikai teljesítmény, és a minimum 1 terrabájtos memória azt jelenti, hogy az Xbox One X 40 százalékkal magasabb teljesítményt nyújt a jelenlegi csúcskategóriához képest, sőt, a játékok 4K/60 fps felbontáson futnak (az persze más kérdés, hogy egyelőre meglehetősen kevés az a tévé, ami ezt elbírja). Természetesen az új játékgép kompatibilis a korábbi Xbox One játékokkal.A bejelentés új versenyt nyithat a konzolpiacon, jelenleg a legnagyobb kérdés, hogy a Sony a tavaly november óta kapható, és kimondottan népszerű PlayStation 4 Pro után reagál-e valamilyen új játékgéppel a nagy konkurens Microsoft bejelentésére.Az Xbox One X premierjén a Microsoft rekordértékű, 42 játékot is bemutatott. A konzolt novembertől kezdik árusítani - nem titkoltan a karácsonyi csúcsra kihegyezve -, a hivatalos európai ára 499 euró lesz.