Belebukhat a BKK-vezér a hackerügybe

A lap szerint eldőlt a sorsa a BKK vézérigazgatójának, Dabóczi Kálmánnak. Kormányközeli forrásokból a lap úgy tudja, Dabóczi távozik a vállalat éléről. A BKK online rendszerének meghackelése körül kialakult botrány kormánypárti vezetőknél is kiverte a biztosítékot, Dabóczi távozásának ezért már csak az időzítése kérdéses. A Főváros augusztusi közgyűlésén naprinendre kerül az online jegyértékesítési projekt is, akár már ekkor döntés születhet a vezérigazgató leváltásáról.Tarlós István ugyan közvetlenül a botrány kirobbanása után még nyilvános kiállt Dabóczi mellett, de a lap értesülése szerint a vezér korábban kapott már egy komoly figyelmeztetést 2 évvel ezelőtt. Akkor a Blikk számolt be arról, a BKK a börzsönyi Szent Orbán wellnesshotelben tartott csapatépítőt.