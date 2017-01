Betiltják az EU-ban a kéretlen emaileket és sms-eket

Két új javaslat látott napvilágot

Jobb online adatvédelem, új üzleti lehetőségek

Új szereplők: Az európaiak 92%-a szerint fontos, hogy e-mailben küldött vagy egyéb online üzeneteik bizalmasak maradjanak. A jelenlegi elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv azonban csak a hagyományos távközlési szolgáltatókra vonatkozik. Az új adatvédelmi szabályok a legújabb elektronikus hírközlési szolgáltatásokat - pl. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber - nyújtó ágazati szereplőkre is alkalmazandók lesznek.

A jelenlegi elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet aktualizáló, közvetlenül alkalmazandó rendelet biztosítani fogja, hogy az elektronikus hírközlés terén EU-szerte minden magánszemély azonos szintű védelemben részesüljön.A vállalkozásokra szintén egységes szabályok fognak vonatkozni az összes uniós országban. Az elektronikus kommunikáció tartalma és metaadatai: Az új szabályok biztosítani fogják mind az elektronikus kommunikáció tartalmának, mind az ahhoz tartozó metaadatoknak (pl. a hívás idejének, valamint a hívást kezdeményező, illetve fogadó személy földrajzi helyének) titkosságát. A hírközlés tartalma és metaadatai egyaránt fokozottan bizalmas elemeket tartalmaznak, és a javasolt szabályok értelmében a felhasználó beleegyezésének hiányában anonimizálni, illetve törölni kell őket - kivéve, ha az adatokra számlázás céljából van szükség.

A jogszabályjavaslat szerint miután a felhasználó beleegyezését adta a közölt adatok (tartalom és/vagy metaadatok) feldolgozásához, a hagyományos távközlési szolgáltatóknak nagyobb lehetőségük nyílik arra, hogy az adatok felhasználásával kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak. Például hőtérképeket készíthetnek, amelyek jelzik emberek jelenlétét, és amelyek a hatóságok, illetve a közlekedési vállalatok segítségére lehetnek új infrastruktúraprojektek kidolgozásakor. A cookie-kra vonatkozó egyszerűbb szabályok: Az új rendelet egyszerűsíti a cookie-kra vonatkozó jelenlegi rendelkezéseket, amelyek eredményeképpen az internethasználóknak lépten-nyomon nyugtázniuk kell a cookie-k használatára vonatkozó automatikus üzeneteket. Az új előírásoknak köszönhetően a felhasználók jobban kézben tarthatják saját beállításaikat az adatvédelem szempontjából jelentőséggel bíró esetekben. Elég lesz ugyanis csak egyszer megadni, hogy elfogadják-e vagy sem a nyomkövető cookie-k és más azonosítók használatát. A javaslat egyértelművé teszi, hogy a magánélethez fűződő jogokat nem sértő cookie-k telepítéséhez - azokéhoz, amelyek az internethasználók kényelmét szolgálják, például emlékeznek a virtuális bevásárlókosárba tett termékekre - a szolgáltatóknak a jövőben nem kell a felhasználók beleegyezését kérniük. Az eddigiekkel ellentétben azoknak a cookie-knak a használatához sem lesz majd szükség az internetezők hozzájárulására, amelyek egy adott webhely látogatottságát kísérik figyelemmel.

Hatékonyabb érvényesítés: A magánélet védelmét célzó rendelkezéseket a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak kell majd érvényre juttatniuk.

Új adatvédelmi szabályok az uniós intézmények és szervek számára

Nemzetközi adatvédelem

Hogyan tovább?

Az Európai Bizottság közleménye szerint a ma benyújtott intézkedések célja, hogyAz is cél továbbá, hogy új lehetőségeket teremtsenek az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a hírközlési adatok feldolgozása terén, egyúttal növeljék a digitális tartalmak egységes piacába vetett bizalmat és a szolgáltatások biztonságát, ami a digitális egységes piaci stratégia egyik legfontosabb célkitűzése. A rendeletjavaslat egyúttalEzek a szabályok azt hivatottak biztosítani, hogy a magánélet ugyanolyan szintű védelemben részesüljön az EU szerveinél, mint a tagállamokban az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint. Ezen túlmenően a Bizottság stratégiai iránymutatást ad ki a személyes adatok nemzetközi továbbításához.A ma beterjesztett elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletAz uniós intézmények és szervek által kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó rendeletjavaslat célja, hogy a jelenlegi, 2001-ből származó szabályokat hozzáigazítsa a 2016. évi általános adatvédelmi rendelet korszerűbb és szigorúbb előírásaihoz. Mindazok, akiknek az adatait az európai uniós intézmények vagy ügynökségek kezelik, az eddiginél magasabb fokú védelemben fognak részesülni.A javasolt közlemény stratégiai iránymutatást nyújt a személyes adatok nemzetközi továbbításához. A dokumentumban felvázolt intézkedések ösztönözni fogják a kereskedelmi tevékenységet és a jogérvényesítés terén folytatott együttműködést, egyúttal gondoskodnak majd a személyes adatok magas fokú védelméről is. A Bizottság megbeszéléseket fog folytatni fő kelet- és délkelet-ázsiai partnereivel abból a célból, hogy esetükben ún. megfelelőségi határozatot lehessen hozni (amely lehetővé teszi a személyes adatok szabad áramlását azokba az országokba, amelyeknek az adatvédelmi szabályai lényegében egyenértékűek az EU-beli szabályokkal). 2017-ben első körben Japánnal és Dél-Koreával, valamint az ilyen típusú együttműködés iránt érdeklődést mutató latin-amerikai és európai szomszédságpolitikai partnerországokkal kezdődnek megbeszélések.A Bizottság továbbá - olyan harmadik országok esetében, amelyeknél nincs lehetőség megfelelőségi határozat meghozatalára - maradéktalanul élni fog az új uniós adatvédelmi jogszabályokban (az általános adatvédelmi rendeletben és a rendőrségi irányelvben) foglalt egyéb olyan alternatív mechanizmusokkal, amelyek a személyes adatok nemzetközi továbbítását hivatottak elősegíteni.A közlemény emellett újólag hangsúlyozza, hogy a Bizottság a jövőben is - a két- és a többoldalú tárgyalások során egyaránt - arra fog törekedni, hogy magas adatvédelmi normák érvényesüljenek világszerte.A két rendeletjavaslat előterjesztésével egyidejűleg a Bizottság felkérte az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy gondoskodjanakA cél az, hogy az említett időpontig mindenre kiterjedő és részletes jogi keret álljon a magánszemélyek és a vállalkozások rendelkezésére a magánélet és a személyes adatok védelme terén Európában.A ma benyújtott jogszabályjavaslatokkal együtt a Bizottság előterjesztett egy közleményt is , melyben intézkedéseket irányoz elő az adatalapú gazdaság fellendítésére.