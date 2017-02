Bitcoin-tőzsdét vett két nagybank

Japán legnagyobb Bitcoin-tőzsdéjének már három helyi nagybank is tulajdonosa, a Mitsubishi UFJ Financial után most a Mizohu és a Mitsui is bevásárolta magát a BitFlyer tulajdonosi közé.A bankok a BitFlyer virtuális pénzek területén szerzett tudásához is hozzáférhetnek, amivel a Nikkei hivatalos oldalán megjelent cikk szerint a jelenleg drága és bonyolult nemzetközi átutalások problémáját szeretnék kezelni.Bitcoinban utalni ugyanis gyakorlatilag ingyenes az egész világ, és az elszámolás is napok helyett csak percekben/fél órákban mérhető idő alatt megtörténik. Ugyanakkor az egyéb költségek (Bitcoin-tőzsde díja, árfolyamkockázat költsége stb.) jelentősek lehetnek a bitcoinos pénzküldés esetén is, illetve például egy hagyományos pénzben fizetéshez képest csak kevés cég fogadja el fizetési eszközként. A bankok viszont a technológia jobb megismerésén keresztül saját megoldásokban gondolkodhatnak, vagy a Bitcoin működési elvét (megosztott könyvelés/blockchain) használhatják fel a hagyományos nemzetközi átutalásokhoz.