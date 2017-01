Brutális összeget spórolhatnak meg a Bitcoin technológiájával a nagybankok

A világ 10 legnagyobb befektetési bankjából 8 adatait elemezve az Accenture arra jutott, hogy a blockchain technológiára épülő megoldások évi 8-12 milliárd dollárt spórolhatnak meg ezeknek bankoknak 2025-re.A tanulmány szerint a Bitcoint is működtető technológia egy sor banki folyamatot, például pénzügyi kimutatások elkészítését képes hatékonyabbá tenni, becslésük szerint ezzel átlagosan 30 százalékos költségcsökkentést képesek elérni. Vannak olyan területek, ahol a költségcsökkentés az 50 százalékot is elérheti, mint például a szabályoknak való megfelelés (compliance) területe vagy a kereskedés támogatása.Igaz, a becslés nem tartalmazza a technológia bevezetésének kezdeti költségeit, és a tanulmány szerzői egy nagy kockázatra is felhívják a figyelmet: a szabályozókra. Mindebből semmi nem valósulhat meg, ha a szabályozók nem engedélyezik a technológia szélesebb körű alkalmazását a pénzügyekben.