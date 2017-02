Budapesten a leggyorsabb a mobilnet egész Európában

Az OpenSignal felhasználói mérések alapján készült februári jelentéseBudapesten 88,2 százalékos 4G elérhetőséget mért, és másodpercenként 42,8 megabit (Mbps) sebességet. Ezzel Budapest mind a két mutatóban első helyen végzett az európai nagyvárosok között.Előbbi a mérés nem a földrajzi lefedettséget mutatja, hanem azt veszi figyelembe, hogy a mobilhálózatra kapcsolódó eszközök idejük mekkora részében férnek hozzá a 4G szolgáltatásokhoz.A 30 európai nagyvárost tartalmazó listán a magyar fővárost Rotterdam, Stockholm és Amsterdam követi, 87,4, 86,5 és 85,4 százalékos lefedettséggel. A 4G lefedettségben Budapest megelőzi például Brüsszelt (75,2 százalék), Londont (73,9), Berlint (72,2), Párizst (68,4), Varsót, ahol 74,3 százalékos hálózati elérhetőséget mutat a mérés.

A 4G LTE hálózaton mért letöltési sebesség alapján is első helyen végzett Budapest, másodpercenként 42,8 megabit (Mbps) sebességgel, és ezen a listán is Rotterdam a második, 42,5 Mbps letöltési sebességgel, harmadik pedig Nápoly 38,2 megabittel. Amszterdam (36,2) és Stockholm (34,8) a 4G hálózat sebessége alapján is jól szerepelt, a 4., illetve a 6. helyet szerezték meg. A felmérés 2016. november 1. és 2017. január 31. között készült, több százezer okostelefon-felhasználó bevonásával.