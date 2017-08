Csődsorozatba fulladhatnak a bankkártyás visszatérítések

Ezért a nagy kérdés most az, hogy az egyedi esetekre kitalált chargeback alkalmazható-e egy csőd esetén, és ki állja ilyenkor a cechet.

Ez pdig az utazásközvetítők tömeges csődjéhez vezethet, de utazásszervezők is bajba kerülhetnek értékesítési hálózat híján

A Green Holidays utazási iroda csődje 900 millió forintnyi bruttó kárt okozott a cég ügyfeleinek az Uniqa előzetes becslése szerint. Most felmerült a kérdés, hogy a bankkártyával fizető utasok igénybe vehetik-e ebben az esetben a kártyatársaságok nemzetközi sztenderdek szerint nyújtott kártyás visszatérítés (chargeback) szolgáltatását - írja a Világgazdaság.Ez az eljárás a kártyával fizetőket védi elsősorban az online tranzakcióknál attól, ha a megrendelt szolgáltatást vagy árut nem kapnák meg. A visszatérítés nem automatikus, minden esetet megvizsgálnak a bejelentő elmondása, dokumentumai alapján, a 2-3 hónapos vizsgálat lezárt után fizetik vissza a jogos követeléseket. A lap cikke szerint a kártyakibocsátó bank jellemzően azonnal továbbigényli a bepanaszolt eladó/szolgáltató kártyaelfogadó bankjánál, amely a követelés összegét inkasszálja az eladótól/szolgáltatótól. Utazási szolgáltatásnál azonban sok esetben nem a szolgáltatónál, hanem egy közvetítő cégnél történik a fizetés.A Malév 2012-escsődjénél a repülőjegyet ügynökként értékesítő utazási irodák tömegénél inkasszáltak a kártyaelfogadó bankok a náluk panaszt tevő utasok "megbízásából". Az érintett társaságok jelezték: ők a repülőjegy árát továbbutalták a Malévnak, nekik az ügyletből csak szerény jutalékbevételük volt. Az egyik repülőjegy-értékesítő cég pert is nyert a vele szemben inkasszót alkalmazó bank ellen.A Green Holidays ügyében még bonyolultabb a dolog: a csődbe ment cég nem rendelkezett bankkártya-elfogadással, ám az útjait jutalékért értékesítő kisebb irodák egy része viszont igen. Az érintett 200 utazási iroda most azon aggódhat, vajon behajtják-e rajtuk a csőd költségeit, hiszen ők a Green Holidaysnek járó összegeket szerződés szerint szinte azonnal továbbutalták (az Uniqa szerint vannak olyan esetek is, ahol már tudtak a csődről, ezért valamennyi pénz náluk is maradhatott).- nyilatkozta a lapnak Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke. A szakértők szerint jogszabályi megoldást kellene találni a kérdésben, ami a bankokat, bankkártya tulajdonosokat és a közvetített szolgáltatásokat nyújtó kereskedőket is megnyugtatja.