Csúnya vég lesz, ha nem kapnak hirtelen észbe a magyar cégek

A konferenciánkon résztvevő közel 200 fős szakmai közönségben főleg jogászok, informatikusok és menedzserek szavaztak közönségkérdéseinken. Az első kérdésen mindjárt a résztvevők negyede vallotta be, hogy még nem is olvasta el a 88 oldalas rendeletet, ezzel szemben a résztvevők 20 százaléka már többször is alaposan átolvasta, 33% százaléka legalább egyszer elolvasta már.

A kevesebb mint 9 hónap múlva életbe lépő rendeletre a cégek közel fele már javában készül, de 20 százalék még nem tett semmit a megfelelés érdekében, 23 százalék pedig még csak a megvalósítás elején jár, csak az adatokat azonosították.

Az elsősorban IT-biztonsági kérdéseket boncolgató második panelünkön a közönség arról is véleményt nyilvánított, vajon a belső eljárások, adatkezelési keretrendszer kialakítása jelent fontosabb feladatot, vagy a külső védelem megerősítése a GDPR miatt. A közönség ebben láthatólag nagyon megosztott volt:

Az adatkezelők - vagyis a vállalatok - hatalmas, akár 20 millió eurós vagy a cég világszintű bevételének 4%-ára rúgó bírságra számíthatnak, ha egy nagy szabálytalanságot (pl. sokakat érzékeny adatai érintő adatlopás) követnek el. Ezért közönségünk 20 százaléka szerint lesznek olyan cégek, akik inkább megpróbálják eltitkolni az incidenseket, mintsem bevallják azokat. Mások szerint (17%) a transzparenssé váló esetek száma megnő a kötelező jelentés miatt, de azért a legtöbben bíznak a kevesebb incidensben (33%).

Közönségünk bő harmada úgy vélekedett, hogy a kkv-szektornak és a nagy, több tízezer ügyféllel rendelkező cégeknek ugyanakkora feladat lesz a GDPR-nak való megfelelés, harmaduk szerint a kkv-knak, másik harmaduk szerint a nagy cégeknek jelent majd nagyobb kihívást.