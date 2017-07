Digitális nagyhatalom lett egy parányi európai országból

egyetlen elektronikus személyazonossági kártyával, illetve elektronikus aláírás alkalmazásával adhatja le a szavazatát a világ bármely részéről;

egyetlen kattintással nyújthatja be az adóbevallását,

kommunikálhat a körzeti orvosával,

vagy kisebb koccanások és közlekedési szabálysértések esetén a rendőrséggel.

Az elektronikus aláírás széleskörű használata a kormány becslései szerint évente a GDP 2 százalékával egyenértékű megtakarítást eredményez az államnak.

alig néhány órát vesz igénybe a cégalapítás, ez egy főre eső startup alapítások száma Európában itt a legmagasabb.

A kórházakban és a rendelőkben egyharmadával csökkentek a sorok, mert az egészségügyi adatok digitális tárolása miatt a betegeknek nem kell személyesen elfáradniuk az orvosi rendelőbe, hogy felírassák a gyógyszereiket.

Az iskolák 85 százaléka használ olyan digitális alkalmazást, ami interaktív kommunikációt tesz lehetővé a tanulók, a tanárok és a szülők között.

Az észt hatóságokhoz eddig 20 ezer jelentkezés futott be 138 országból, és az ilyen engedéllyel rendelkezők száma becslések szerint 2025-ig akár a 10 milliót is elérheti.

A "nagy kockázatú szolgáltatások", a házasságkötés, a válás és az ingatlaneladás kivételével az észtek ma gyakorlatilag mindent online intéznek, rengeteg időt, energiát és pénzt megspórolva maguknak és az adóikból fizetett államnak - írja a Bruxinfo Az észt digitális forradalom elsősorban nem is a technológiáról, hanem a polgárbarát, szolgáltató állam létrehozásáról szól - hangsúlyozzák helyi illetékesek. Egy olyan államfilozófiáról, ami ilyen mélységben talán egyetlen országban sem valósult még meg. Az államigazgatás digitalizálása még 2000-ben az elektronikus adóbevallással kezdődött. Sokatmondó, hogy az észt adó és vámhatóság székháza az Észtország Szilikon-völgyének nevezett Ülemiste City-ben található a legdinamikusabban fejlődő információs technológiai cégek tőszomszédságában.Az észtek túlnyomó része maA modern technológiának köszönhetően a legészakibb balti állambanRuth Praade, az adóbevételekért felelős osztály vezetője szerint a balti állam az elmúlt tíz évben 20 millió eurót fordított új, az adóbegyűjtés hatékonyságát célzó szoftverek kifejlesztésére. A statisztikák alapján ez nem bizonyult kidobott pénznek, hiszen az adóbegyűjtés hatékonysága szempontjából Észtország Svájc és Svédország mögött a harmadik helyet foglalja el az OECD-országok rangsorában. Az észt állam átlagosan 40 centet költ 100 euró adó begyűjtésére (összehasonlításképpen ugyanez Magyarországon 1,2 euróba kerül) úgy, hogy az adóhatóság személyi állománya 13 év alatt nagyjából 40 százalékkal, 2300 főről 1400 főre zsugorodott.Az észtek 90 százaléka ma online készíti és nyújtja be az adóbevallását úgy, hogy 95 százalékuk 3 perc alatt végez a művelettel. Az adóalanyok felének csupán egyet kell kattintani az előre testre szabott digitális dokumentumra. Ez úgy látszik a bevallási kedvre is hatással volt, mert a helyiek közel ötven százaléka már az első napon letudja a feladatot. De, talán az is szerepet játszik ebben, hogy az adóhatóság öt nap után már utalja is az első szja-visszatérítést.Miután digitális alapokra helyezték az ország működését, az észtek mások előtt is ki szeretnék tárni a kaput. Egy Európában példátlan projekt célja, hogy mindössze 100 euró díj fizetség ellenében a, legyen szó más uniós tagállamokról, vagy harmadik országokról. Az e-Residence projekt úgy kínál belépőjegyet külföldi vállalkozásoknak európai cégként az európai piacra, hogy fizikailag nem is kell megjelenniük Észtországban.Észtország számára természetesen nem a 100 eurós belépőjegy az üzlet a modellben, hanem az érintett külföldi cégek által helyben létesített szolgáltatások és munkahelyek, az Észtországba irányuló üzleti célú utak számának ugrásszerű növekedése és bizonyos esetekben az adóbevételek is. "Egyes cégek nálunk telepednek majd le, de a projekt segít hidakat verni Észtország és a világ között" - jegyezte meg a program irányítója.