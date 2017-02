Egy milliárd ember 112 milliárd fizetését írja újra a nagy fintechszabályozás

a változás 1 milliárd ügyfél évi 112 milliárd tranzakcióját érinti (ezek a nem készpénzzel végrehajtott tranzakciók - ebből a kártyás fizetés megközelítőleg a fele, 53 milliárd évente), és ezek volumene a 2 600 milliárd eurót is meghaladhatja.

Az új irányhoz természetesen megbízható szoftverek és megfelelő hitelesítési és adatvédelmi megoldások szükségesek. A rendszer átlátható és egyszerű, ugyanakkor a harmadik félnek történő adatszolgáltatás csak elfogadott biztonsági garanciák mellett elképzelhető.

A pénzügyi irányelvektől függ, hogy például mennyi idő alatt érkezik meg egy utalásunk vagy mennyi lehet az elfogadható tranzakciós díj mértéke. Ezek az irányelvek, amelyeket a meglévő folyamatokat követve alakítanak ki, egyre szigorúbb szabályokat határoznak meg a bankok számára. Az első, lényeges változás volt 2009-ben (az uniós irányelv - a PSD/payment service directive megjelenésekor), hogy a tranzakciós időt drasztikusan csökkentették, tehát az utalásokat a bankoknak sokkal gyorsabban kellett célhoz juttatniuk és kevesebb ideig tarthatták maguknál a pénzt.A PSD2, vagyis a Pénzügyi Irányelvek második generációja elsősorban az internetes bankolást újítja meg. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy forradalmasítani fogja a jelenleg ismert rendszereket. Hogy a nagyságrendeket érzékelhessük:A PSD2, vagyis az új pénzügyi irányelvek az eddigieknél nagyobb fennhatóságot biztosítanak majd az ügyfeleleknek a pénzügyi adataikhoz és eszközrendszerükhöz. Mindezt pedig úgy érik el, hogy a bankokat kötelezik az új pénzügyi szolgáltatók beengedésére a rendszerbe. (Ezek az úgynevezett TPP-k - Third Party Provider-ek, és úgy kell őket elképzelni, mint jelenleg pl. a Paypal, vagy a kártyaelfogadó rendszereknél a Mastercard vagy a Visa).Tehát ezek a szolgáltatók képesek lesznek hozzáférni a bankszámla adatokhoz - természetesen az ügyfél előzetes jóváhagyásával - és az ügyfél közvetlen engedélyével indíthatnak tranzakciókat. Az irányelv pedig megengedi, sőt kötelezi a már piacon lévő bankokat, pénzügyi szolgáltatókat, hogy elérhetővé tegyék a szükséges hozzáférést.A TPP-k (vagyis lényegében véve többnyire fintechcégek) dinamikus, személyre szabott pénzügyi menedzsment szolgáltatást tudnak majd nyújtani az ügyfél számára, hozzáférést biztosítva az összes, különböző pénzintézetnél vezetett bankszámlájához egy felületen keresztül, ami az online számlák óta a legjelentősebb fejlődés a kényelmi bankolás tekintetében.A TPP-k felállításával viszont a bankoknak maguknak is hozzáférésük lesz azokhoz a fogyasztói információkhoz, amelyekhez megkapják az elemzési jogot, így jobban fel tudnak készülni a változó igényekre és hatékonyabbá tudják tenni marketingtevékenységüket.Természetesen sok a kérdés és fenntartás az új szisztémával kapcsolatban. Schannen Frigyes a Roland Berger magyarországi ügyvezetője.:Az bizonyos, hogy a TPP-ktől kapott információ alapján a pénzintézetek kockázatelemzési és marketingtevékenysége sokkal hatékonyabbá válhatna, és naprakészebb, megbízhatóbb információt kaphatnának ügyfeleik pénzügyi helyzetéről. Egy ilyen radikális változás természetesen még sok kérdést felvet, de egy különleges, új korszak kezdetét is jelentheti az ügyfelek számára.