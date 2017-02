Egyre többet fizetünk kártyával külföldön

A Mastercard kutatása szerint a magyarok 37 százaléka utazott tavaly külföldre magáncélból, ez nagyságrendileg megfelel a korábbi évek átlagának.

Az utazók 40 százaléka fizette bankkártyával a szállásköltségeit (vagy annak egy részét), ami 9 százalékos növekedést jelent 2015-höz képest.

A bankkártyával fizetők közül sokan még az utazás előtt, a magyarországi utazási irodában (33%) vagy az interneten (30%) rendezték a szállásköltségeket, míg 25 százalékuk a célállomáson egyenlítette ki a számlát.

Tíz százalékkal nőtt azok aránya is, akik a közlekedéshez kapcsolódó költségeket fizették kártyával, itt is főleg az előre fizetés terén volt jelentős a bővülés.

Nem meglepő, hogy tavalyhoz képest 5 százalékkal többen érveltek úgy, hogy azért sem visznek magukkal sok készpénzt a külföldi útjukra, mert a nagyobb költségeket (szállás, közlekedés, étkezés) már előre kifizetik.

2016-ban a magyar kártyabirtokosok háromnegyede külföldre is elvitte a bankkártyáját, kétharmaduk pedig élt is a kártyás fizetéshez kapcsolódó előnyökkel. A kártyát külföldre is magával vivő felhasználók 15%-a teljes mértékben egyetértett azzal, hogy nem feltétlenül kell valutát magánál tartania, hiszen bármikor fizethet kártyával vagy vehet fel pénzt az ATM-ből, míg minden harmadik ilyen kártyabirtokos nyilatkozta azt, hogy ugyan visz valamennyi készpénzt magával, de rendszeresen fizet kártyával is külföldi utazásai során.