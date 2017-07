Egyszerűen elfogytak a videokártyák, Magyarországon sem fogsz kapni

Az Ethereum idén durván 30-szorozta árfolyamát, a Bitcoin mindenkori csúcson, és úgy általában véve a blockchain alapú kisebb, speciális coinok is nagyot mentek. Az árfolyamemelkedésnek számos oka van, legutóbb ebben a cikkünkben elmélkedtünk erről.A Bitcoin és társainak bányászata már évek óta csak a nagy kínai szerverparkokban, vagyis egy otthoni bányászathoz képest sokkal hatékonyabb környezetben - volt nyereséges. A hálózatnak adott számítási kapacitásért az adott kriptopénzben kapják a fizetségek a bányászok, így árfolyamkitettséggel rendelkeznek. A mostani kriptopénzes rali pedig újra vastagon profitábilissá tette az otthoni bányászást, ezért kapkodták le a nagyobb teljesítményű videokártyákat. chiponline.hu felhívott több hazai nagyobb kereskedőt is, de mindenhol hetekig kell várni egy-egy videokártyára. Számításaik szerint egy 6 videokártyás (GPU-s) géppel 24 órás futás mellett a jelenlegi Ethereum árfolyamon kb. 260 ezer forintot lehet keresni havonta.De persze foglalkozni is kell a gépekkel, hiszen lefagynak, tönkremennek kisebb-nagyobb alkatrészek stb. , tehát ha valaki kicsit is komolyan gondolja, akkor időt, tanulást és pénzt is kell erre fordítania. És még ha sikerül is beszerezni az alkatrészeket és a tudást a bányászathoz, a hektikus árfolyamkitettség mellett azzal is számolni kell, hogy minél többen szállnak be a buliba, annál kevésbé lesz nyereséges a bányászat. Ugyanis ahogy fogynak a kibányászható coinok, úgy csökken a bányászatért kapott jutalom is.Egyébként a piacon már régóta léteznek kifejezetten bányászatra tervezett GPU-k, csak most az történt, hogy egyszerre nagyon sok új otthoni bányász vág bele (megint) ebbe az üzletbe, és ezért az egyébként nem is erre tervezett videokártyákat is bányászatra fogják. Minderre reagálva a nagyok (NVIDIA, AMD) is bejelentették, hogy speciális hardvert gyártanak majd erre a célra.