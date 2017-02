Elindult a bankok PayPal-gyilkos appja

A Bank of America lett az első, de messze nem az utolsó az amerikai nagybankok közül, amelyik teljes körűen bevezetette ügyfeleinél a Zelle nevű személyek közötti (P2P) pénzküldő szolgáltatást. A 19 bank között szerepel a Bank of America mellett többek között a Citigroup, a JP Morgan Chase és a Wells Fargo is.A bankok rendszereihez közvetlenül kapcsolódó fizetési appot elsősorban az az igény hívta életre, hogy a PayPal személyek közötti pénzküldő szolgáltatását, a Venmót tömegek használják az USA-ban, a bankok pedig ezt nem nézték jó szemmel. Tavaly a Venmo felhasználók 17,6 milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolítottak egymás között, ami 135 százalékos éves növekedésnek felel meg.De minek váltana egy venmós a Zelle-re? Amikor valaki pénzt küld egy Venmo felhasználónak, akkor az egyenlegén szinte azonnal szerepel a kapott összeg, viszont ha ezt el is akarja költeni, akkor napokig is eltarthat, amíg a banki számlájára kerül a pénz. Ezzel szemben a Zelle-ben ugyanígy perceken belül megkapott egyenleget egyből el is lehet költeni.Mindez azt jelenti, hogy bár a Venmót sokan és szívesen használják, a szinte teljesen ugyanolyan funkcionalitásokkal bíró Zelle előnye ebben rejlik, így nem lepődnénk meg, ha idővel a Zelle - amely egyébként a tervek szerint kb. az év közepétől lesz elérhető a többi banknál - legyőzné a Venmót.