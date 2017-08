Eljárás indul a BKK adatlopási ügyeiben, milliós bírság jöhet

Az adatvédelmi hatóság közleménye szerint a sajtóban megjelent információk alapján - amelyek eredményeként számos állampolgári beadvány is érkezett hozzájuk -, illetve a 24.hu által elküldött adatbázisok áttekintését követően a BKK és a T-Systems Magyarország által üzemeltetett online jegyértékesítési rendszerrel , valamint a Mol Bubi közbringarendszerrel összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban adatvédelmi hatósági eljárást indít.A Hatóság azért döntött a hatósági eljárás megindítása mellett, mivel a feltételezett jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, illetve nagy érdeksérelmet idézhet elő - írják.Az eljárás során elsődlegesen azt vizsgálják, hogy a BKK és a T-Systems az adatkezelések során teljesítették-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) szereplő kötelezettségeket, így különösen az informatikai rendszerekkel összefüggésben teljesültek-e a törvénybe foglalt adatbiztonsági követelmények.A hatóság az eljárás során a BKK-tól és a T-Systemstől is szerződéseket és belső szabályzatokat kér be, illetve több kérdést is feltesz az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban.