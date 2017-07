Eljött az új világ - Már Magyarországon is nyithatsz bankszámlát otthonról

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény pénzintézetekre vonatkozó részletszabályait tette közzé az MNB a legfrissebb közlönyben. Ez az a szabályozás, amely a bankoknál lehetővé teszi, hogy az ügyfelek online bárhonnan számlát nyithassanak.és amint megjelenik az MNB részletszabálya, el is indul náluk az új szolgáltatás.Az MNB rendeletében leszögezi, hogy csak biztonságos, auditált elektronikus csatornát használhatnak a pénzintézetek, és az egész számlanyitási folyamatot dokumentálni kell.Ezen kívül az ügyfél által megadott telefonszámra vagy e-mail címre is küldenek egy kódot, melyet a számlanyitási folyamat közben, élőben elektronikusan vissza kell küldenie a kódot.Az ügyfelek terrorizmussal és pénzmosással kapcsolatos kockázatait is figyelnie kell a bankoknak, így például ha az ügyfél 50 millió forint feletti havi készpénzmozgást jelez, akkor a bank kijelölt vezetőjének kell jóváhagyni a számlanyitást. Ha az ügyintéző például arra gyanakszik, hogy más nevében nyitnak éppen számlát, vagy a számlát egy túlságosan bonyolult tulajdonosi szerkezetű cég nevében nyitnák, akkor meg kell szakítani a folyamatot.Az MNB időközben kiadott közleményében kitér arra, hogy megerősített pénzmosási ügyfél-átvilágításra számíthatnak többek között az új Pmt. szerint kiemelt közszereplőnek minősülő, valamint azon ügyfelek, amelyek átvilágítására 10 millió forint feletti pénzváltás miatt került sor. A megerősített eljárás alá eső ügyfelek esetében a 10 millió forint feletti készpénzbefizetés, vagy pénzváltás esetén a szolgáltatók - egyebek mellett - kötelesek lesznek beszerezni a pénzügyi eszközök forrására vonatkozó információkat is.A jogszabály szerint az olyan pénzügyi szerződéseknél - tipikusan például a banki "alvó számláknál" - is kötelező az ügyféllel történő újbóli kapcsolatfelvétel (és addig az ügyfél nem is kezdeményezhet újból tranzakciókat), amelyek terhére az ügyfél legalább 2 éve nem adott megbízásokat, vagy nem történt művelet azokon.A távoli ügyfélkapcsolat az ügyfelek esetleges ismételt ügyfél-átvilágításakor is hasznos lehet. Az új Pmt. szerint például 2019. június 26-ig a pénzügyi intézménynek valamennyi olyan szerződéses ügyfelét újból azonosítania kell, akik személyi okmányának másolatával a bank, biztosító stb. nem rendelkezik, illetve (vállalati ügyfeleknél) amelyek esetében a tényleges tulajdonosok befolyásának mértéke, tulajdonlásuk jellege jelenleg nem állapítható meg.Azkapcsolódó közleményében jelezte, hogy az ügyfelek átvilágítása és a szerződéskötés után 2 órán belül megnyitják a bankszámlát és azzal egyidejűleg elküldik azokat az azonosítókat, amelyekkel az ügyfelek hozzájuthatnak az MKB PAY-be virtualizált MasterCard bankkártyájukhoz és azt azonnal elkezdhetik használni. Ezzel megszűnik a bankkártya kézhezvételéig tartó várakozási idő is - emelik ki.