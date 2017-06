Elmagyarázzuk, miért mondja a BKK, hogy nem is drágult az e-jegyrendszer

egyrészt nézhetjük úgy, hogy a hatályos szerződésekhez képest hogyan változik a projekt költsége,

és úgy is, hogy eredetileg mennyi pénzt szánt rá a főváros saját forrásból és EBRD hitelből, ehhez képest hogyan változott a helyzet.

Így megállapítható, hogy a hatályos szerződésekhez képest ugyan valóban 2%-os költségnövekedés tapasztalható a projektben, azonban a jelen levelünkben leírtak szerint a projekt eredeti keretösszege nem növekedett, hiszen az eredeti szerződés szerinti EBRD hitel és az eredetileg nyújtott fővárosi forrás kerül felhasználásra, csökkenő üzemeltetési díjak mellett.

A budapesti e-jegyrendszer projekt múlt heti pénzügyi áttervezését kétféleképpen értelmezhetjük:Előbbi alapján - ahogy mi is számoltunk - a projekt összköltsége 2 százalékkal, durván 1,2 milliárd forinttal nőtt, utóbbi alapján 2 milliárddal olcsóbb lesz projekt. De hogyan jön össze ekkora különbség?A mi értelmezésünk szerint a hatályos szerződésekhez képest kell nézni, hogyan változott a projekt költsége. A szállítónak 3,16 milliárddal többet fizetnek, de egy sor üzemeltetési feladat is átkerül hozzájuk, melyre 2 milliárdot terveztek a BKK-nál, így adódik a 2 százalékos, durván 1,2 milliárd forintos drágulás. Erről részletesen itt írtunk:A BKK viszont kérdésünkre elárulta, miért írtak egy "Nem nőtt az elektronikus jegyrendszer bevezetésének teljes költsége" c. közleményt még múlt csütörtökön. MIvel nem tudtuk értelmezni a szűszavú közleményt, megkérdeztük, mégis hogyan jön kia matek. Részletes levelükben szereplő álláspontjukat változtatás nélkül közöljük alább:hiszen az eredetileg a projekt megvalósításához rendelkezésre álló EBRD hitelkeret összege nem változott, illetve az eredetileg rendelkezésre álló, Fővárosi Önkormányzat által nyújtott keretösszeget (Fejlesztési Megállapodás keretében átadott forrás) - mely 2015-ben átmenetileg csökkentésre került- visszaemelték az eredeti összegre, viszont a BKK üzleti tervében működési ágról finanszírozott üzemeltetési költség, hitelkamat és rendelkezésre tartási díj összege jelentősen csökkent.Az eredetileg a projekthez kapcsolódó Hitelkeret (54,5 Millió EUR) teljes egészében a szállítóhoz kerül a lehívást követően. Ezáltal a Szállítói szerződés projekt megvalósítására vonatkozó összegének EBRD hitelből finanszírozott része az eredeti 44,4 Millió EUR-hoz képest 10,1 Millió EUR-val nő.Ezen túl - a korábban a BKK feladatkörébe tartozó implementációs feladatkörből (amelyre az eredetileg meghatározott, Fejlesztési Megállapodásban szereplő 5,3 Milliárd forint keretösszeg biztosít fedezetet) 4,5 millió EUR értékben átkerültek részfeladatok a szállító feladatkörébe, az egyutas felelősségi rendszer megvalósítása érdekében.Fentiek miatt a szállító által megvalósítandó feladatok további 14,6 millió EUR-val bővültek - ezzel 59,0 Millió EUR-ra bővítve a teljes szállítói szerződés összegét - azonban ebben az esetben a BKK-nak nem kell megvalósítani bizonyos, a kivitelezéshez kapcsolódó, eredetileg általa megvalósítandó feladatokat. Tehát csak a forrásszerkezet átrendezése történik.Az eredetileg körülbelül 46 Millió EUR értékű, a projekt kivitelezése alatt és az azt követő 5 évre vonatkozó rendszerüzemeltetési költség (szintén a Scheidt & Bachmann vállalkozói szerződésének részeként) a telepítendő rendszer technológiai összetételének változása miatt körülbelül 2 Milliárd forinttal csökken, a teljes üzemeltetési időszakra vetítve.A közgyűlési előterjesztésben a hatályos szerződésben lévő forrás kereteket kellett összevetnünk a módosítás hatásaival, így került megjelenítésre a 2%-os eltérés, mely a Fejlesztési Megállapodás keret visszaállításának költségnövelő és az üzemeltetési költségcsökkentő hatásából adódik össze.