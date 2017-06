Észak-Korea állhat a világot letaroló zsarolóvírus mögött

Az Egyesült Királyság hírszerzési szolgálatai úgy vélik a CNN forrásai szerint, hogy a Lazarus, egy korábban Észak-Koreával összekapcsolt, több nagyobb kibertámadásért is felelős hackercsoport követhette el a májusi globális zsarolóvírus-támadást. A hírszerzési vélemény megerősíti egyes magáncégeknél dolgozó kiberbiztonsági szakértők korábbi elemzéseit, akik szerint "nagyon valószínű," hogy az elszigetelt dzsucseista ország vezényelte le a kibertámadást.Hivatalosan az Egyesült Királyság kiberbiztonsági szolgálata nem kommentálta a lapértesülést.Múlt héten az amerikai Nemzetbiztonsági Szolgálat (NSA) is hasonló következetésre jutott, akik a hackereket taktikáját, technikáit és célpontjait vizsgálták. Szerintük "közepes magabiztossággal" kijelenthető, hogy Észak-Korea követte el a globális kibertámadást. A Symantec kutatói szerint a WannaCry "eszközei és infrastruktúrája erős kötődést mutat a Lazarushoz".A Lazarus egy globális hackercsoport, akik vélhetően a világ legnagyobb kiber-bankrablását is elkövetették, amikor a bangladesi jegybankból meglovasítottak 81 millió dollárt. A hackercsoport - bár minden jel szerint nem Észak-Koreából, hanem a világ minden részén szétszórva működik -, minden jel szerint az ázsiai ország diktatórikus vezetőinek irányítása alatt áll.A WannaCry zsarolóvírus 150 országot fertőzött meg, a kibertámadásban a brit National Health Service is megbénult. Az NSA egy tavaly ellopott hackerprogramjára húzták fel a vírust.A Lazarus korábbi akcióiról itt írtunk: