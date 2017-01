Forradalmi újításokra készül a német tőzsde

A tőzsdék összességében teljesen máshogy néznek ki öt év múlva: digitálisak lesznek, adat által vezéreltek, és ezeken az alapokon új szolgáltatásokat nyújtanak.

Mi is az a blockchain? A Bitcoin működési elve, és ennek üzleti fogalma az úgynevezett "distributed ledger", vagyis egyfajta megosztott vagy konszenzusban kezelt könyvelés, míg az ezen az üzleti logikán alapuló rendszer megvalósítási technológiája, technikai kivitelezése a blockchain. A distributed ledger alapon működő rendszerek legfontosabb jellemzője, hogy a rendszer résztvevői egyesével, saját maguk kezelik az egymás között végrehajtott tranzakciókat rögzítő könyvelést, és nincs szükség semmilyen központi főkönyvre, elszámolóra vagy hatóságra ahhoz, hogy ez a könyvelés megbízható legyen. Ez a könyvelés egy adatbázis, amelyben az összes korábban végrehajtott tranzakció szerepel, és a blockchain által megvalósított ellenőrzési séma következtében mindenhol ugyanazt tartalmazza.

A Deutsche Börse első embere, Carsten Kengeter nagy változásokat tervez a tőzsdével, a "Tőzsde 4.0" megalkotásán dolgozik. Ez azt jelenti, hogy fintech cégek segítségével új technológiákat vesznek használatba, többek között aBig Data elemzési eljárásokat és a mesterséges intelligencia megoldásokat vizsgálják.Hosszabb távon pedig az egész működésüket érintő modellváltásban is gondolkodnak, blockchain alapú kereskedésben gondolkodnak. A német tőzsde a német jegybankkal közösen dolgozik már most azon, hogy létrehozzanak egy működő blockchain alapú értékpapír elszámolási rendszert, illetve a blockchaines kiegyenlítési és fedezetkezelési rendszer prototípusát is fejlesztik.A szakember szerint a digitális folyamatok, a nagy adatbázisok új típusú elemzése, a mobil eszközök a pénzügyi szolgáltatásokon "DNS-transzplantációt" hajtanak végre:A kitűzött célok mentén a Deutsche Börse egy kifejezetten fintech cégekbe fektető kockázati tőkealapot hozott létre tavaly, azóta felvásárolták a 360T nevű digitális forex kereskedési platformot és más startup cégekben is részesedést vásároltak.A címlapkép forrás: Europress/Getty Images