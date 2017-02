Furcsa szabály miatt nem csökkent az internet áfája

Feltételezzük, hogy ha az internetforgalom egy határt átlép az adott hónapban, akkor azután is számol fel díjat a Vodafone, mert ebben a számlában 0 az internetforgalom adóalapja. Áfa szempontból ez a két díjrészlet együtt adja ki az internetszolgáltatás díját, és együtt kell őket vizsgálni. Ebben az esetben az internetszolgáltatás után egyrészt a januári havidíjat kell megfizetni, másrészt el kell számolni a 2016. december 25. és 2017. január 25 közti internet forgalommal (ami még valóban 2016-ban kezdődő időszakot is magában foglal). Ezért véleményünk szerint a Vodafone helyesen számlázott 27 százalékos áfa kulccsal.

Egy olvasói levél alapján járt utána az Index, hogyan fordulhat elő, hogy valakinek már a teljesen 2017-re eső díjtételét még mindig 27 százalékos áfával számolják el, miközben már elvileg 18 százalék a vezetékes, mobil és minden egyéb netszolgáltatás áfája.A konkrét eset a Vodafone egyik éles szemű ügyfelével esett meg, aki nem értette, hogy történhetett ez, ezért az ügyfélszolgálatot is felhívta. Tőlük azt tudta meg, hogy azért számláztak 27 százalékkal, mert a számla - amely január 1-25-ig és jan. 25-től február 25-ig tartó időszakra is 27 százalékos áfával számol a mobilnetre - tartalmazott hat napnyi 2016-os forgalmazási tételt, ezek viszont nem nettel kapcsolatos tételek voltak.A lap megkeresésére az RSM DTM adótanácsadó az esetről elmondta, hogy jelenleg átmeneti szabályok vonatkoznak az áfa számlázására. Ez alapján akkor lehet 18 százalékos kulccsal számolni, ha az elszámolási vagy fizetési időszak 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődik, és a számla fizetési esedékessége és kibocsátásának időpontja is 2017. január 1-je, vagy azt követő nap.A szóban forgó esetben a mobilnet szolgáltatás díja két részből áll: a net havidíjából (január 26-tól február 25-i) és egy forgalmi díjból (december 25-től január 26-ig). Az RSM DTM adótanácsadója, Palicz Petra szerint a Vodafone rendben számlázott, amit azzal indokol: