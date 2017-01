Ha bejön a tervük, a világ negyede egyetlen bank ügyfele lesz

ma 450 millió felhasználóval rendelkezik, ezt szeretnék 10 év alatt 2 milliárdra emelni.

Az Alibaba egykori fizetési üzletága, az Alibaba IPO-ja óta már csak kapcsolt vállalkozásként működő Ant Financial Kína egyik legnagyobb fintech cége, pár éve kínai banki licenccel is rendelkezik , vagyis tulajdonképpen már nem más, mint egy bank. Az elsősorban online és bolti fizetésben utazó, de a P2P hitelezésben és a mobilos befektetési alapok értékesítésében is aktív cégEz azt jelenti, hogy ha a világ népessége 10 év alatt nem nő meg drasztikusan, akkor kb. minden negyedik ember az Ant Financial ügyfele lesz. A cég vezére, Eric Jing a davosi Világgazdasági Fórumon a CNBC kérdésére válaszolva elmondta, hogy ők is foglalkoznak a blockchain technológiával és mesterséges intelligencia megoldásokkal. Egy blockchaines fizetési megoldást már most is működtetnek jótékonysági adományok gyűjtésénél, ez arra jó, hogy az adományozott összegek útját követheti nyomon az adományozó.Az Ant Financial egyébként tavalyés a tőzsdére lépést tervezi.