Hackertámadás érte az olasz UniCreditet, 400 ezer ügyfél adatait lopták el

Idén június-júliusban, illetve tavaly szeptmber-október környékén egy-egy hackertámadás érte az UniCreditet Olaszoszágban, a támadások 400 ezer ügyfelet érintenek

Nem történtek anyagi károk sem a banknál, sem az ügyfeleknél a támadások miatt

- közölte az UniCredit.Egy olasz partnerükön (harmadik feles szolgáltatón) keresztül jutottak be a bank hálózatába, személyi hitelekhez kötődő adatokhoz fértek hozzá a hackerek.- nyilatkozta Daniele Tonella, az UniCredit Business Integrated Solutions, az UniCredit IT-részlegének vezérigazgatója a hírügynökségnek. Állítása szerint olyan adatok (például jelszavak) nem kerültek a támadók kezébe, amelyekkel hozzáférhetnének az ügyfelek számlájához vagy amelyekkel átutalásokat indíthatnak.A támadás során néhány személyes adathoz és IBAN számokhoz férhettek hozzá. A bank megtette a szükséges biztonsági lépéseket, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő, és nyomozást is indítanak az elkövetők ellen.Nagy szerencséje van az UniCreditnek, hogy az EU új adatvédelmi irányelve még nem lépett hatálya, ez jövő májusban történik majd meg. Ezután akár a vállalat csoportszintű globális bevételeinek 4 százalékára, vagy 20 millió euróra is megbüntethetik a cégeket a szabályozók.